லஞ்சமும், ஊழலும் ஆட்களை மட்டுமின்றி நுால்களையும் பாதித்திருக்கிறது: ஓய்வு பெற்ற ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி சகாயம்
லஞ்சமும், ஊழலும் ஆட்களை மட்டுமின்றி நுால்களையும் பாதித்திருக்கிறது: ஓய்வு பெற்ற ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி சகாயம்
ADDED : நவ 14, 2026 06:45 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:45 PM
நாமக்கல்லில், நிருபர்களிடம் ஓய்வு பெற்ற ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி சகாயம்
கூறியதாவது: தமிழர்கள் ஆங்கிலத்தில் கையெழுத்திடுவதையே பெருமையாக கருதும் நிலை உள்ளது. அதேபோல் தாய், தந்தை உள்ளிட்ட உறவுகளை அம்மா, அப்பா என்று அழைப்பதற்கு பதில் 'மம்மி, டாடி' என அழைக்கும் பழக்கமும் அதிகரித்துள்ளது.
இந்த நிலையை மாற்றி, குழந்தைகளுக்கு தமிழில் பெயர் சூட்டுவது, தமிழில் கையெழுத்திடுவது, உறவுகளை தாய்மொழியில் அன்போடு அழைப்பது, அன்றாட உரையாடல்களில் இயல்பான தமிழை பயன்படுத்துவது ஆகியவற்றை ஊக்குவிக்க உள்ளோம்.
கோவை ஈவெரா நூலகத்தில், போலி பதிப்பகங்கள் வாயிலாக, பல கோடி ரூபாய் முறைகேடு நடைபெற்றதாக கூறப்படும் விவகாரம் வெட்கக்கேடானது. இது, அறிவுத்தளத்தில் நடத்தப்பட்ட வன்முறை, பயங்கரவாதம் என்றே கருதுகிறேன்.
கடந்த, 30 ஆண்டுகளாக லஞ்சம், ஊழலுக்கு எதிராக போராடி வருகிறேன். ஊழல் என்பது தனிநபர்களை மட்டுமின்றி, நுால்களையும் பாதிக்கும் என்பதற்கு இந்த சம்பவம் சான்றாக அமைந்துள்ளது. லஞ்சமும், ஊழலும் ஆட்களை மட்டும் பாதிக்கவில்லை. நுால்களையும் பாதித்திருக்கிறது.
இது, நுாலக கொள்முதலா அல்லது நுாதன கொள்ளையா என்று கேட்கக்கூடிய அளவிற்கு, ஒரு அறிவுத்தளத்தில், ஊழல்வாதிகளால் நடத்தப்பட்ட வன்முறை என்று கருதுகிறேன்; கண்டிக்கிறேன்.
போலி எழுத்தாளர்களை கொண்டு, செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி புத்தகங்களை உருவாக்கி, அவற்றை தவறான மற்றும் பிழையான தகவல்களுடன் அடுத்த தலைமுறைக்கு வழங்கும் அறிவு மோசடி நடைபெற்றுள்ளது. இது, மிகவும் வேதனையளிக்கிறது.
முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக அரசு, இந்த முறைகேடில் தொடர்புடைய போலி பதிப்பகங்கள் மற்றும் ஊழல்வாதிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்து, அவர்களுக்கு தண்டனை பெற்றுத்தர வேண்டும். இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.