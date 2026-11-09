மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மீது லஞ்ச புகார்
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மீது லஞ்ச புகார்
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 11:44 PM
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 09, 2026 11:44 PM
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் லஞ்சம் கேட்டால்
94444 42519 எண்ணில் புகார் செய்யலாம்
சென்னை: தமிழகத்தில் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் மீது, லஞ்ச புகார்கள் தெரிவிக்க, சி.பி.ஐ., சார்பில் மொபைல் எண் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் உள்ள அரசு துறைகளில், லஞ்சம், ஊழலற்ற நிர்வாகத்தை நடைமுறைப்படுத்த, த.வெ.க., அரசு பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளது. இதற்காக, தலைமைச் செயலகம் தொடங்கி, கிராம நிர்வாக அலுவலகம் வரை, ஊழலுக்கு எதிராக விழிப்புணர்வு விளம்பரங்கள் செய்யப்பட்டு உள்ளன.
அரசு அலுவலகங்களில் நடக்கும் லஞ்சம் தொடர்பான புகார்களை தெரிவிக்க, லஞ்ச ஒழிப்பு துறை சார்பில், ‘வாட்ஸாப் எண்’ வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், மத்திய புலனாய்வு அமைப்பான சி.பி.ஐ., சார்பில், தமிழகத் தில் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்கள், பொதுத்துறை வங்கிகள், பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் ஊழியர் கள் லஞ்சம் கேட்டால், புகார் அளிக்க, 94444 42519 என்ற மொபைல் போன் எண் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.