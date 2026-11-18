தனியார் பள்ளிகளிடம் லஞ்சம்; முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷூக்கு 3வது முறையாக காவல் நீட்டிப்பு
தனியார் பள்ளிகளிடம் லஞ்சம்; முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷூக்கு 3வது முறையாக காவல் நீட்டிப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 03:07 PM
ADDED : நவ 18, 2026 01:07 PM
UPDATED : நவ 18, 2026 03:07 PM ADDED : நவ 18, 2026 01:07 PM
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் வழங்க நூற்றுக்கணக்கான கோடி ரூபாய் லஞ்சம் பெற்றதாக வழக்கு தொடரப்பட்டு உள்ளது. இந்த வழக்கில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷ் கைது செய்யப்பட்டு புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு உள்ளார்.
போலீஸ் காவலில் விசாரிக்கப்பட்ட அவர் தற்போது நீதிமன்ற காவலில் இருக்கிறார். தனக்கு ஜாமின் வழங்க கோரி, மகேஷ் தாக்கல் செய்த மனு மீதான விசாரணை, நவ., 24ம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
இன்றுடன் மகேஷின் நீதிமன்ற காவல் முடிவடைவதால், புழல் சிறையில் காணொலி காட்சி மூலம் சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். அப்போது, அவருக்கு டிச.,2ம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலை நீட்டித்து நீதிபதி சத்தியமூர்த்தி உத்தரவிட்டுள்ளார். இதன்மூலம், 3வது முறையாக அவருக்கு நீதிமன்ற காவல் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
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