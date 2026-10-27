மாமனாரை சுத்தியலால் தாக்கிய கொடூர மருமகனுக்கு வலை

UPDATED : அக் 27, 2026 09:11 PM
ADDED : அக் 27, 2026 09:07 PM
கிருஷ்ணகிரி: மத்துார் அருகே, குடும்ப தகராறில் மாமனாரை சுத்தி, கத்தியால் தாக்கிய மருமகனை, போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், மத்துார் அடுத்த கண்ணன்டஹள்ளியை சேர்ந்தவர் ஆனந்தன், 52; துணி வியாபாரி. இவரது மகள் கீர்த்தனா, 24. இவருக்கும் பர்கூர் துணி வியாபாரி சந்திரசேகரன் என்பவருக்கும், 6 ஆண்டுகளுக்கு முன் திருமணமாகி, 5 வயது மகள், 4 வயது மகன் உள்ளனர்.
தம்பதிக்குள் பிரச்னையால், கீர்த்தனா கடந்த, 6 மாதங்களுக்கு முன் கோபித்து கொண்டு தன் தாய் வீடான கண்ணன்டஹள்ளிக்கு குழந்தைகளுடன் சென்றார். கடந்த, 25ம் தேதி இரவில் அங்கு சந்திரசேகரன் சென்றுள்ளார். அவரது மகனின் பிறந்தநாள் என்பதால், மகனை வெளியே கூட்டிச்செல்ல கேட்டுள்ளார்.
அப்போது, கீர்த்தனாவின் தந்தை ஆனந்தன், ‘குழந்தையை அனுப்ப முடியாது. உங்களது விவகாரத்து வழக்கு நீதிமன்றத்தில் உள்ளது’ எனக் கூறியுள்ளார். ஆத்திரமடைந்த சந்திரசேகரன் சுத்தி மற்றும் கத்தியால் அவரது தாடை, முதுகு, காலில் பலமாக தாக்கினார். வீட்டிலிருந்த பெண்கள் அவரை தடுக்க முயன்றபோது அவர்களையும் தாக்கினார். படுகாயமடைந்த ஆனந்தன், பெங்களூரு தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
குழந்தைகள் கண் முன், பெண்கள் மற்றும் மாமனாரை, சந்திரசேகரன் தாக்கும், ‘சிசிடிவி’ காட்சிகள் நேற்று பரவியது. மத்துார் போலீசார், பெண்களை தாக்கியது, கொலை முயற்சி உள்பட, 4 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிந்து சந்திரசேகரனை தேடி வருகின்றனர்.