தட்டச்சு தேர்வு சான்றிதழ்களில் குளறுபடி வணிக பள்ளிகள் சங்கம் புகார்
தட்டச்சு தேர்வு சான்றிதழ்களில் குளறுபடி வணிக பள்ளிகள் சங்கம் புகார்
UPDATED : அக் 16, 2026 07:09 PM
ADDED : அக் 16, 2026 07:04 PM
சென்னை: தட்டச்சு தேர்வுச் சான்றிதழ் வினியோகத்தில் குளறுபடிகள் நடந்திருப்பதாக, தட்டச்சு பயிலகங்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றன.
தமிழக உயர் கல்வி துறையின் தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்ககம், சி.ஓ.ஏ., என்ற, அலுவலக தானியங்கி கணினி பயிற்சி சான்றிதழ் படிப்பு தேர்வுகளை, ஆண்டுக்கு இரு முறை நடத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் நடந்த அந்த தேர்வு முடிவுகள், கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் வெளியிடப்பட்டன. இந்த தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டச் சான்றிதழ்களில், பல்வேறு குளறுபடிகள் இருப்பதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன.
இதுகுறித்து, தமிழ்நாடு வணிக பள்ளிகள் சங்கத்தின் தொடர்பு அலுவலர் ரவிச்சந்திரன் கூறியதாவது:
அலுவலக தானியங்கி கணினி பயிற்சி சான்றிதழ் தேர்வில், பல ஆண்டுகளாக நடைமுறையில் இருந்து வந்த தேர்ச்சி முறை நீக்கப்பட்டுள்ளது. சான்றிதழில் குறிப்பிடப்பட்டு வந்த ‘டிஸ்டிங்ஷன்’, முதல் வகுப்பு, இரண்டாம் வகுப்பு போன்ற விபரங்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால், வேலை வாய்ப்புகளில் மாணவர்களின் நலன் வெகுவாக பாதிக்கும்.
அலுவலக தானியங்கி கணினி பயிற்சி சான்றிதழ் தேர்வு, தமிழ், ஆங்கில தட்டச்சு, கணினி கோட்பாடு, கணினி செய்முறை ஆகிய நான்கு தேர்வுகளை உள்ளடக்கியது. ஆனால், சான்றிதழ்களில் தட்டச்சு தேர்வு முடிவுகள் மட்டுமே அச்சிடப்பட்டுள்ளன.
தமிழ் முதுநிலை சுருக்கெழுத்து தேர்வில், நிமிடத்துக்கு, 90 வார்த்தைகளே வழங்கப்பட்ட நிலையில், 100 வார்த்தைகளுக்கு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது, மிகப்பெரிய குளறுபடி. மேலும், இளநிலை தமிழ் மற்றும் ஆங்கில தட்டச்சு தேர்வில், நிமிடத்துக்கு, 31, 32, 33 வார்த்தைகள் என, மதிப்பெண்கள் வகைப்படுத்தப்பட்டு, அனைவரின் சான்றிதழ்களிலும் அச்சிடப்பட்டுள்ளன.
மேலும், சி.ஓ.ஏ., தேர்வு முடிவுகள் தொடர்பாக, பல ஆண்டுகளாக இருந்து வந்த மறுமதிப்பீடு செய்யும் முறையும், எவ்வித முன்னறிவிப்பும் இன்றி நீக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த குளறுபடிகளை தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்ககம் களைய வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.