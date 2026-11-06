சொத்துக்கள் வாங்கி குவித்த தொழில் அதிபர் அமலாக்கத்துறை விசாரணையில் அம்பலம்
சொத்துக்கள் வாங்கி குவித்த தொழில் அதிபர் அமலாக்கத்துறை விசாரணையில் அம்பலம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:58 PM
சென்னை: தொழில் அதிபர் பிரேம்குமார், 58, வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில், அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளால் நடத்தப்பட்ட சோதனையில், அவர் முறைகேடு செய்த பணத்தில், குடும்ப உறுப்பினர்கள் பெயரில் சொத்து வாங்கியுள்ளது தெரியவந்துள்ளது.
கேரளாவைச் சேர்ந்தவர் பிரேம்குமார்; தொழில் அதிபர். இவர், சென்னை விருகம்பாக்கம் பகுதியில் வசித்து வருகிறார்.
தமிழகம், புதுச்சேரி மற்றும் கேரளாவில், 155 கிளைகளுடன், ‘பாரத் லஜ்னா மல்டி ஸ்டேட் ஹவுசிங் கோஆப்ரேடிவ் சொசைட்டி’ என்ற கூட்டுறவு நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார்.
இதன் வாயிலாக அவர், 5,000 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்துள்ளதாக, குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து, கேரள போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, பிரேம்குமாரை கைது செய்தனர். இவரை, அம்மாநில நீதிமன்றம் விடுவித்து விட்டது.
இந்நிலையில், பிரேம்குமார் சட்ட விரோத பணப் பரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்டது தொடர்பாக, அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளும் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
கடந்த 4ம் தேதி, சென்னை, எர்ணாகுளம், கோழிக்கோடு, திருச்சூர் மற்றும் திருவனந்தபுரம் உட்பட, 12 நகரங்களில், பிரேம்குமார் தொடர்புடைய வீடு, அலுவலங்களில் சோதனை நடத்தினர்.
இச்சோதனையில், கூட்டுறவு நிறுவனத்தில் முறைகேடு செய்த பணத்தில், குடும்ப உறுப்பினர்கள் பெயரில் பல கோடி ரூபாய்க்கு அவர் சொத்து சேர்த்து இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
மேலும், சம்பந்தப்பட்ட கூட்டுறவு நிறுவனம் பெயரில் வங்கி கடன் பெற்று, அந்த தொகையிலும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் பெயரில் சொத்து வாங்கி உள்ளார்.
இதற்காக, கூட்டாளிகளுடன் சேர்ந்து, 320 வங்கி கணக்குகளை அவர் பயன்படுத்தியது தெரியவந்துள்ளதாக, அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் அறிவித்து உள்ளனர்.