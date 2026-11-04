தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/டிசம்பர் 20ம் தேதிக்குள் 5 தொகுதி இடைத்தேர்தல்; தீபாவளிக்கு பின் அறிவிப்பு?

டிசம்பர் 20ம் தேதிக்குள் 5 தொகுதி இடைத்தேர்தல்; தீபாவளிக்கு பின் அறிவிப்பு?

டிசம்பர் 20ம் தேதிக்குள் 5 தொகுதி இடைத்தேர்தல்; தீபாவளிக்கு பின் அறிவிப்பு?

UPDATED : நவ 04, 2026 05:09 AM

ADDED : நவ 04, 2026 05:06 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 04, 2026 05:09 AM ADDED : நவ 04, 2026 05:06 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

சென்னை: தீபாவளி பண்டிகைக்குப் பின், ஐந்து சட்டசபை தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் அறிவிப்பை வெளியிட, தேர்தல் கமிஷன் தயாராகி வருகிறது.

தமிழகத்தில் கடந்த ஏப்ரலில் நடந்த சட்டசபை தேர்தலில், த.வெ.க., 108 தொகுதிகளில் வென்றது. பின், காங்., - வி.சி.க., - முஸ்லிம் லீக் - இ.கம்யூ., - மா.கம்யூ., கட்சிகளின் ஆதரவுடன், கூட்டணி ஆட்சியை த.வெ.க., அமைத்துள்ளது.

109 ஆக உயர்வு


சென்னை பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு என இரு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற முதல்வர் விஜய், திருச்சி கிழக்கு எம்.எல்.ஏ., பதவியை ராஜினாமா செய்ததால், அந்த தொகுதி காலியாகி, த.வெ.க., பலம் 107 ஆனது.

இந்நிலையில், மதுராந்தகம், தாராபுரம், பெருந்துறை, அம்பாசமுத்திரம், விராலிமலை, கரூர் ஆகிய தொகுதிகளில், அ.தி.மு.க., சார்பில் வெற்றி பெற்ற எம்.எல்.ஏ.,க்கள், தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்து, த.வெ.க.,வில் இணைந்தனர்.

இவற்றில் மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளில் மட்டும் இடைத்தேர்தல் நடந்தது. இரு தொகுதிகளிலும், த.வெ.க., வெற்றி பெற்றது. இதனால், சட்டசபையில், த.வெ.க.,வின் பலம், 109 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

எஞ்சியுள்ள திருச்சி கிழக்கு, பெருந்துறை, அம்பாசமுத்திரம், விராலிமலை, கரூர் ஆகிய ஐந்து தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடக்க வேண்டி உள்ளது. இந்த தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் அறிவிப்பை, தீபாவளி பண்டிகைக்குப் பின் வெளியிட திட்டமிட்டுள்ளதாக தேர்தல் கமிஷன் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

டிசம்பர் 20க்குள்


இதற்காக, ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் தயார்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சம்பந்தப்பட்ட தொகுதிகளின், தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகளான மாவட்ட கலெக்டர்களுடன், தேர்தல் கமிஷன் உயர் அதிகாரிகள் ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர். வரும் டிசம்பர் 20ம் தேதிக்குள் ஐந்து தொகுதி இடைத்தேர்தலை நடத்தி முடிக்க திட்டமிட்டுள்ளனர்.

மார்ச்சில் உள்ளாட்சி தேர்தல்


தமிழகத்தில் ஊரக உள்ளாட்சி, நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகளில், இரண்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பதவிகள் உள்ளன. இவற்றில் ஊரக உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளின் பதவிக்காலம் அனைத்தும் முடிந்து விட்டன. நகர்ப்புற உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளின் பதவிக்காலம், வரும் பிப்ரவரி மாதம் நிறைவு பெறுகிறது. இந்நிலையில், மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு, வார்டு மறு வரையறை பணிகள் முடிக்கப்பட்ட பின், உள்ளாட்சித் தேர்தலை, வரும் மார்ச் மாதம் நடத்த, தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது.



தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us