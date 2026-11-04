டிசம்பர் 20ம் தேதிக்குள் 5 தொகுதி இடைத்தேர்தல்; தீபாவளிக்கு பின் அறிவிப்பு?
டிசம்பர் 20ம் தேதிக்குள் 5 தொகுதி இடைத்தேர்தல்; தீபாவளிக்கு பின் அறிவிப்பு?
UPDATED : நவ 04, 2026 05:09 AM
ADDED : நவ 04, 2026 05:06 AM
UPDATED : நவ 04, 2026 05:09 AM ADDED : நவ 04, 2026 05:06 AM
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகைக்குப் பின், ஐந்து சட்டசபை தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் அறிவிப்பை வெளியிட, தேர்தல் கமிஷன் தயாராகி வருகிறது.
தமிழகத்தில் கடந்த ஏப்ரலில் நடந்த சட்டசபை தேர்தலில், த.வெ.க., 108 தொகுதிகளில் வென்றது. பின், காங்., - வி.சி.க., - முஸ்லிம் லீக் - இ.கம்யூ., - மா.கம்யூ., கட்சிகளின் ஆதரவுடன், கூட்டணி ஆட்சியை த.வெ.க., அமைத்துள்ளது.
109 ஆக உயர்வு
சென்னை பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு என இரு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற முதல்வர் விஜய், திருச்சி கிழக்கு எம்.எல்.ஏ., பதவியை ராஜினாமா செய்ததால், அந்த தொகுதி காலியாகி, த.வெ.க., பலம் 107 ஆனது.
இந்நிலையில், மதுராந்தகம், தாராபுரம், பெருந்துறை, அம்பாசமுத்திரம், விராலிமலை, கரூர் ஆகிய தொகுதிகளில், அ.தி.மு.க., சார்பில் வெற்றி பெற்ற எம்.எல்.ஏ.,க்கள், தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்து, த.வெ.க.,வில் இணைந்தனர்.
இவற்றில் மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளில் மட்டும் இடைத்தேர்தல் நடந்தது. இரு தொகுதிகளிலும், த.வெ.க., வெற்றி பெற்றது. இதனால், சட்டசபையில், த.வெ.க.,வின் பலம், 109 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
எஞ்சியுள்ள திருச்சி கிழக்கு, பெருந்துறை, அம்பாசமுத்திரம், விராலிமலை, கரூர் ஆகிய ஐந்து தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடக்க வேண்டி உள்ளது. இந்த தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் அறிவிப்பை, தீபாவளி பண்டிகைக்குப் பின் வெளியிட திட்டமிட்டுள்ளதாக தேர்தல் கமிஷன் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
டிசம்பர் 20க்குள்
இதற்காக, ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் தயார்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சம்பந்தப்பட்ட தொகுதிகளின், தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகளான மாவட்ட கலெக்டர்களுடன், தேர்தல் கமிஷன் உயர் அதிகாரிகள் ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர். வரும் டிசம்பர் 20ம் தேதிக்குள் ஐந்து தொகுதி இடைத்தேர்தலை நடத்தி முடிக்க திட்டமிட்டுள்ளனர்.