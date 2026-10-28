பயிர்கடன் தள்ளுபடிக்கு கூடுதல் நிதி அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதல்?
பயிர்கடன் தள்ளுபடிக்கு கூடுதல் நிதி அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதல்?
UPDATED : அக் 28, 2026 07:21 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:18 PM
சென்னை: பயிர்க்கடன் தள்ளுபடிக்கு, கூடுதலாக 2,000 கோடி ரூபாயை ஒதுக்க, தமிழக அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதல் வழங்கப்படும் என, தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
த.வெ.க., ஆட்சிக்கு வந்தால், பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என, அறிவிக்கப்பட்டது.
அதன்படி, கூட்டுறவு வங்கிகளில், ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை, பயிர்க்கடன் பெற்றவர்களுக்கு, 75 ஆயிரம் ரூபாய், அதற்கு மேல் பெற்றவர்களுக்கு 30 ஆயிரம் ரூபாய் வரை, கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், பயிர்க்கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என, விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இவ்வாறு முழு பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்வதற்கு, 19,000 கோடி ரூபாய் தேவைப்படுகிறது.
தற்போதைய நிதி நெருக்கடியில், அது சாத்தியமில்லை என, த.வெ.க., அரசு தெளிவாக கூறி விட்டது.
முழு பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி கேட்டு, விவசாயிகள் ஆங்காங்கே போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சமீபத்தில் பல்வேறு விவசாய சங்கப் பிரதிநிதிகளை, தலைமைச் செயலகத்திற்கு அழைத்து, அமைச்சர்கள் ஆனந்த், செங்கோட்டையன் உள்ளிட்டோர் பேச்சு நடத்தினர்.
அப்போது, பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்வதற்கு, கூடுதலாக 2,000 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படும் என, உறுதி அளித்தனர்.
இதையடுத்து போராட்டத்தை விவசாயிகள் கைவிட்டனர். இந்நிலையில், தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம், முதல்வர் விஜய் தலைமையில், இன்று தலைமைச் செயலகத்தில் நடக்கிறது.
இக்கூட்டத்தில், பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்வதற்கு, கூடுதலாக 2,000 கோடி ரூபாய் வழங்க, அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்க வாய்ப்புள்ளது என, தகவல் வெளியாகி உள்ளது.