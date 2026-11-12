சென்னை கொளத்துார் தொகுதியில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இன்று ‘கேக்’: முதல்வர் விஜய் வழங்குகிறார்
சென்னை கொளத்துார் தொகுதியில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இன்று ‘கேக்’: முதல்வர் விஜய் வழங்குகிறார்
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 07:22 PM
= வாழ்த்து அட்டை படம் வைக்கவும் =
சென்னை: குழந்தைகள் தினத்தையொட்டி, சென்னை கொளத்துார் தொகுதியில், பள்ளி மாணவர்களுக்கு, முதல்வர் விஜய், இன்று ‘கேக்’ வழங்குகிறார்.
குழந்தைகள் தினத்தையொட்டி, தமிழகத்தில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவ, மாணவியர், ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர்கள் என, 61 லட்சத்து 84,566 பேருக்கு, ‘கேக்’ வழங்க, தமிழக அரசு முடிவு செய்தது.
இதற்காக, பிரிட்டானியா, டீரிம் பேக், ஐ.டி.சி., எலைட் நேச்சுரல் ஆகிய நிறுவனங்களிடம், பல்வேறு வகையான ‘கேக்’குகள் வாங்கப்பட்டன. குழந்தைகள் தினமான, நவ.,14 சனிக்கிழமை, அரசு விடுமுறை என்பதால், இன்று ‘கேக்’ வழங்கப்படுகிறது.
சென்னை, கொளத்துார் தொகுதிக்கு உட்பட்ட, பெரம்பூர், மடுமா நகர் பகுதியில் உள்ள, மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளியில், மாணவ, மாணவியருக்கு, முதல்வர் விஜய், இன்று ‘கேக்’ வழங்குகிறார். கேக்குடன், விஜய் புகைப்படம் அச்சிடப்பட்ட வாழ்த்து அட்டைகள் வழங்கப்பட உள்ளன.
வாழ்த்து அட்டையின் முன்புறம், ‘ஆல் இஸ் வெல், கான்பிடண்ட்டா இருங்க’; பிரியமுடன் விஜய் என்ற வாசகம் இடம் பெற்றுள்ளது. வாழ்த்து அட்டையின் பின்புறம், மாணவர்களுக்கான கால அட்டவணை இடம் பெற்றுள்ளது.