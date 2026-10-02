சரஸ்வதி மஹால் நுாலகத்தில் திருடு போன வரலாற்று பொக்கிஷங்களை மீட்க கோரிக்கை
சரஸ்வதி மஹால் நுாலகத்தில் திருடு போன வரலாற்று பொக்கிஷங்களை மீட்க கோரிக்கை
UPDATED : அக் 03, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 02, 2026 07:07 PM
தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர், சரஸ்வதி மஹால் ஆசியாவின் மிக பழமையான நுாலகங்களில் ஒன்றாகும். இங்கு தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி, மராத்தி, ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தியாவை சார்ந்த பிறமொழி காகித குறிப்புகள் என, 30,433 ஓலைச்சுவடிகளும், 6,426 புத்தகங்களும், தமிழில் சங்ககால இலக்கிய உரைகளும், மருத்துவ குறிப்புகள் உள்ளன. மேலும் மன்னர் சரபோஜி காலத்து பல்வேறு பொக்கிஷங்கள் உள்ளன.
இதில், சரஸ்வதி மஹால் நுாலகத்தில், 1968ம் ஆண்டு, நவரத்தின கற்கள் பதிக்கப்பட்ட, கிருஷ்ணர் தஞ்சாவூர் ஓவியம் திருடு போனது. இது தொடர்பாக, 2018ம் ஆண்டு போலீசில், வக்கீல் ஜீவகுமார் என்பவரால், புகார் அளிக்கப்பட்டது.
இதை போல, டேனிஷ் மிஷனரி பார்தலோமியஸ் சீகன்பால்கு 1715 – 18 காலகட்டத்தில் வெளியிட்ட தமிழ் பைபிள், சரஸ்வதி மஹால் நுாலகத்தில் இருந்து திருடு போனது. இது குறித்து, 2017ம் ஆண்டு சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, விசாரணையில் இறங்கினர். தற்போது, லண்டன் அருங்காட்சியகம் ஒன்றில் இருப்பதாக, 2022ம் ஆண்டு உறுதியானது. ஆனால், வழக்கு விசாரணை தற்போது முடங்கி கிடக்கிறது.
மேலும், 1822–1827 காலகட்டத்தில், தஞ்சாவூர் ஓவிய பாணியில், ஐம்பொன்னால், வரையப்பட்ட மன்னர் சரபோஜி மற்றும் அவரது மகன் சிவாஜி உருவப்படம் திருடு போனதாக, 2017ம் ஆண்டு நுாலக ஊழியராக இருந்த ராஜேந்திரன் புகார் அளித்தார்.
விசாரணையில், அமெரிக்காவின் மாசசூசெட்ஸ் மாநிலத்தில் உள்ள பீபாடி எசெக்ஸ் அருங்காட்சியகம், அரிய ஓவியத்தை 2006ம் ஆண்டு கலைப்பொருள் வியாபாரி சுபாஷ் கபூரிடமிருந்து 35 ஆயிரம் அமெரிக்க டாலருக்கு வாங்கியது தெரியவந்தது.
பிறகு, அந்த ஓவியம் அமெரிக்க உள்நாட்டு பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இது குறித்து, சிலைகடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் விசாரணையில் உறுதி செய்த நிலையில், மீட்கும் பணியில் தொய்வு இருப்பதாக வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இது குறித்து, வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கூறியதாவது:
வரலாற்று பொக்கிஷங்கள் இடம் பெற்றுள்ள சரஸ்வதி மஹாலில், தற்போது எத்தனை நுால்கள், ஓலைச்சுவடிகள், ஓவியங்கள் உள்ளன. வேறு எதுவும் காணாமல் போயுள்ளதா என்பது குறித்து தணிக்கை நடத்தப்பட வேண்டும்.
வெளிநாடுகளில் கண்டறியப்பட்டுள்ள பொருட்களை சட்டரீதியான நடவடிக்கைகள் மூலம் மீட்டு, மீண்டும் சரஸ்வதி மகால் நுாலகத்தில் பாதுகாக்க வேண்டும் சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு, மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் முனைப்பு காட்ட வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.