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/செய்திகள்/தமிழகம்/வயலில் இறங்கி போஸ் கொடுத்தால் விவசாயி ஆகி விட முடியுமா?..: அந்துமணி பதில்கள்

வயலில் இறங்கி போஸ் கொடுத்தால் விவசாயி ஆகி விட முடியுமா?..: அந்துமணி பதில்கள்

வயலில் இறங்கி போஸ் கொடுத்தால் விவசாயி ஆகி விட முடியுமா?..: அந்துமணி பதில்கள்

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UPDATED : அக் 10, 2026 05:19 AM

ADDED : அக் 10, 2026 05:18 AM

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UPDATED : அக் 10, 2026 05:19 AM ADDED : அக் 10, 2026 05:18 AM

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பி.ஜி.பி.இசக்கி, தென்காசி:

உலகமே வியந்து பாராட்டும் விமானி ஸ்மிட் மச்சாரை, ராகுல் பாராட்ட தயங்குவது ஏன்?

ராகுல் மட்டுமா... பா.ஜ., தவிர, மற்ற எந்த கட்சி தலைவரும் பாராட்டவில்லையே!

டி.ஜூலியட், கோவை:

டிராக்டர் ஓட்டினால் விவசாயி ஆக முடியாது என்கிறாரே, அ.தி.மு.க., பொதுச் செயலர் பழனிசாமி?

தலையில் பச்சை துண்டு கட்டிக் கொண்டு, வயலில் இறங்கி, 'போஸ்' கொடுத்தால், இவர் மட்டும் விவசாயி ஆகி விட முடியுமா?

ச.சிவசங்கரி, வேலுார்:

அரபிக் கடலில் சீன ஆதிக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் வகையில், லட்சத்தீவுகளின், 'பிட்ரா' தீவில், 25 ஏக்கரில் கடற்படை தளத்தை அமைக்க, இந்தியா முடிவு செய்துள்ளது குறித்து?

இலங்கை மூலம் இந்தியாவுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கப் பார்க்கிறது, சீனா. லட்சத்தீவில் நம் கடற்படை வலிமையாக இறங்கினால், அதன் கொட்டம் அடங்கும்.

ஐ.பாரதி, திருத்தணி:

குற்றவாளி என்பதற்கு தேவை சாட்சியா, வழக்கறிஞரா?

குற்றவாளி என நிரூபிக்க சாட்சி முக்கியம்; வெளி உலகுக்கு, தான் குற்றவாளி இல்லை என முட்டுக் கொடுக்க, வழக்கறிஞர் தேவை!

என்.சம்பத், சென்னை:

'பண முதலைகள்' என்று கூறுகின்றனரே... பணத்துக்கும், முதலைக்கும் என்ன சம்பந்தம்?

முதலை, தனக்கு கிடைக்கும் இரையை மொத்தமாக, முழுதாக விழுங்கி விடும். அதுபோல, பணத்தை, 'லபக்'குபவர்களை, 'பண முதலைகள்' என்று கூறுகிறோம்.

டி.சிவகுமார், ஆண்டிப்பட்டி:

எஸ்.ஐ.ஆரில் தேர்தல் கமிஷன் நியாயமான முறையில் தானே நடந்துள்ளது... பின் ஏன் எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றன?

எதிர்க்கட்சி தலைவர்களில் சோனியா, ராகுல் உட்பட சிலர், இன்னும் வெளிநாட்டு பிரஜையாக இருப்பதால், எங்கே தங்கள் 'குட்டு' வெளிப்பட்டு விடுமோ என்ற பயத்தில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றனர்!

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