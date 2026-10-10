உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
வயலில் இறங்கி போஸ் கொடுத்தால் விவசாயி ஆகி விட முடியுமா?..: அந்துமணி பதில்கள்
வயலில் இறங்கி போஸ் கொடுத்தால் விவசாயி ஆகி விட முடியுமா?..: அந்துமணி பதில்கள்
UPDATED : அக் 10, 2026 05:19 AM
ADDED : அக் 10, 2026 05:18 AM
UPDATED : அக் 10, 2026 05:19 AM ADDED : அக் 10, 2026 05:18 AM
அ நிறம் | அளவு
ராகுல் மட்டுமா... பா.ஜ., தவிர, மற்ற எந்த கட்சி தலைவரும் பாராட்டவில்லையே!
தலையில் பச்சை துண்டு கட்டிக் கொண்டு, வயலில் இறங்கி, 'போஸ்' கொடுத்தால், இவர் மட்டும் விவசாயி ஆகி விட முடியுமா?
இலங்கை மூலம் இந்தியாவுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கப் பார்க்கிறது, சீனா. லட்சத்தீவில் நம் கடற்படை வலிமையாக இறங்கினால், அதன் கொட்டம் அடங்கும்.
குற்றவாளி என நிரூபிக்க சாட்சி முக்கியம்; வெளி உலகுக்கு, தான் குற்றவாளி இல்லை என முட்டுக் கொடுக்க, வழக்கறிஞர் தேவை!
முதலை, தனக்கு கிடைக்கும் இரையை மொத்தமாக, முழுதாக விழுங்கி விடும். அதுபோல, பணத்தை, 'லபக்'குபவர்களை, 'பண முதலைகள்' என்று கூறுகிறோம்.
எதிர்க்கட்சி தலைவர்களில் சோனியா, ராகுல் உட்பட சிலர், இன்னும் வெளிநாட்டு பிரஜையாக இருப்பதால், எங்கே தங்கள் 'குட்டு' வெளிப்பட்டு விடுமோ என்ற பயத்தில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றனர்!