தீபாவளி கொண்டாட சொந்த ஊருக்கு போய்விட்டு வந்துடலாமா: ரயில்கள், பஸ்களில் அலைமோதும் கூட்டம்!
தீபாவளி கொண்டாட சொந்த ஊருக்கு போய்விட்டு வந்துடலாமா: ரயில்கள், பஸ்களில் அலைமோதும் கூட்டம்!
ADDED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:41 PM
-நமது நிருபர்-
தீபாவளி பண்டிகை நாளை மறுநாள் நவம்பர் 8ம் தேதி கொண்டாட உள்ளதால், சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊர்களுக்கு மக்கள் படையெடுத்து வருகின்றனர். கடந்த இரு நாட்களாக சென்ட்ரல், எழும்பூர், தாம்பரம் ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் கிளாம்பாக்கம், மாதவரம், கோயம்பேடு பஸ் நிலையங்களில், பயணியர் கூட்டம் அலை மோதுகிறது.
தாம்பரம், குரோம்பேட்டை ஜி.எஸ்.டி., சாலையில், வாகனங்களால் கடுமையான நெரிசல் ஏற்பட்டது. இரவில் பன்மடங்கு அதிகரித்து, வாகனங்கள் ஊர்ந்து ஊர்ந்து சென்றன. தாம்பரத்தில் இருந்து கிளாம்பாக்கம் வரை சென்ற மாநகர பஸ்களில் பயணியர் நெரிசல் இருந்தது. சென்னை புறநகரில் சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்ததால், வாகனங்கள், பஸ்களில் செல்ல பயணியர் சிரமப்பட்டனர்.
அரசு போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகள் கூறியதாவது: சென்னையில் இருந்து வழக்கமாக செல்லும் 6,573 பஸ்களுடன் கூடுதலாக 9,086 பஸ்கள் என மூன்று நாட்களுக்கும் சேர்த்து மொத்தம் 15,659 பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
கடந்த இரு நாட்களாக விடிய, விடிய பஸ்களை இயக்கி உள்ளோம். இன்று இரவு வரை, பயணியர் தேவைக்கு ஏற்ப பஸ்களை இயக்குவோம். இதுவரை நான்கு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பயணம் செய்துள்ளனர்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
தெற்கு ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறுகையில், 'சென்னையில் இருந்து மதுரை, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி உட்பட பல நகரங்களுக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன; 22 விரைவு ரயில்களில் கூடுதல் பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த மூன்று நாட்களில் ரயில்களில் மட்டும் நான்கு லட்சம் பேர் பயணம் செய்துள்ளனர்' என்றனர்.