﻿ ஆத்துார் சுங்கச்சாவடியில் கட்டணம் ரத்து

ADDED : செப் 26, 2026 03:15 AM
சென்னை - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில், மதுராந்தகம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஆத்துாரில் சுங்கச்சாவடி உள்ளது. த.வெ.க., வேட்பாளரை ஆதரித்து, ஆத்துார் சுங்கச்சாவடி அருகே பிரசார கூட்டம் நேற்று பிற்பகல் நடந்தது. இதில், முதல்வர் விஜய் பேசினார்.
இதனால், சுங்கச்சாவடியில் வாகன நெரிசல் ஏற்படுவதை தவிர்க்க, போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்தனர். அதன்படி, சுங்கச்சாவடியில் இரண்டு புறங்களிலும், தலா ஒரு வழியில் வாகனங்கள் கட்டணமின்றி செல்ல, காலை 10:00 மணி முதல் அனுமதிக்கப்பட்டன.
சென்னை நீலாங்கரை வீட்டில் இருந்து முதல்வர் விஜய் புறப்பட்ட தகவல் கிடைத்ததும், சுங்கச்சாவடியின் அனைத்து வழிகளிலும் வாகனங்கள் கட்டணமின்றி செல்ல அனுமதி வழங்கப்பட்டன. இதனால், வாகன உரிமையாளர்கள் மற்றும் டிரைவர்கள் பலரும் இன்ப அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
பண்டிகை காலங்களில் இந்த சுங்கச்சாவடியில் வாகனங்கள் அணிவகுத்து காத்திருப்பது வழக்கம். இங்கு ஏற்படும் நெரிசல் காரணமாக, சொந்த ஊர் செல்பவர்களுக்கு நேர விரயம் ஏற்படுகிறது. அடுத்தடுத்து காந்தி ஜெயந்தி, ஆயுத பூஜை, விஜயதசமி, தீபாவளி, கிறிஸ்துமஸ் என பண்டிகைகள், தொடர் விடுமுறைகள் வருகின்றன.
எனவே, பண்டிகை மற்றும் தொடர் விடுமுறை காலங்களிலும், இந்த சுங்கச்சாவடியில் கட்டணமின்றி பயணிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என, வாகன உரிமையாளர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
***