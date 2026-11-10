கார் கண்ணாடியை உடைத்து ரூ.23 லட்சம், 6 சவரன் திருட்டு
கார் கண்ணாடியை உடைத்து ரூ.23 லட்சம், 6 சவரன் திருட்டு
UPDATED : நவ 10, 2026 10:21 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:19 AM
ஓசூர்: ஓசூரில், கார் கண்ணாடியை உடைத்து, 23 லட்சம் ரூபாய் மற்றும் 6 பவுன் நகையை, மர்ம நபர்கள் திருடி சென்றனர்.
சேலம் மாவட்டம், காடையாம்பட்டியை சேர்ந்தவர் முருகன், 53. கர்நாடகா மாநிலம், பெங்களூரு அருகே பொம்மசந்திரா பகுதியில் தங்கி, சாயப்பட்டறை நடத்தி வருகிறார். கடந்த, 7ம் தேதி இரவு, 8:30 மணிக்கு, குடும்பத்துடன் காரில் ஓசூர் வந்த முருகன், பாகலுார் சாலையிலுள்ள ஒரு ஓட்டலில் சாப்பிட சென்றார். அங்கிருந்த பார்க்கிங் பகுதியில், தன் காரை நிறுத்தியிருந்தார். இதை நோட்டமிட்ட மர்ம நபர்கள், காரின் பின்புற இருக்கையின் இடதுபுற ஜன்னல் கண்ணாடியை உடைத்து, உள்ளே ஒரு பையில் வைத்திருந்த, 23 லட்சம் ரூபாய் மற்றும் 6 பவுன் நகையை திருடி கொண்டு தப்பினர்.
சாப்பிட்டு விட்டு வெளியே வந்த முருகன், கார் கண்ணாடி உடைக்கப்பட்டு, தன் சொந்த ஊரில் வாங்கிய நிலத்திற்கு வழங்க வைத்திருந்த தன் சேமிப்பு பணம் மற்றும் நகை திருடு போனது கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். அவர் புகார்படி, ஹட்கோ போலீசார் அப்பகுதி, ‘சிசிடிவி’ கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.