வேலுார் கோட்டைக்குள் சடலம் எடுத்து செல்வது ஆகம விதிகளுக்கு எதிரானது
வேலுார் கோட்டைக்குள் சடலம் எடுத்து செல்வது ஆகம விதிகளுக்கு எதிரானது
UPDATED : அக் 10, 2026 02:38 AM
ADDED : அக் 10, 2026 02:35 AM
UPDATED : அக் 10, 2026 02:38 AM ADDED : அக் 10, 2026 02:35 AM
வேலுார்: வேலுார் கோட்டைக்குள் சடலங்களை கொண்டு செல்வது ஆகம விதிகளுக்கு எதிரானது என, வேலுார் கலெக்டரிடம் ஜலகண்டேஸ்வரர் கோவில் தர்மஸ்தாபனத்தினர் மற்றும் சிவாச்சாரியார்கள் புகார் அளித்துள்ளனர்.
வேலுார் கோட்டையில் உள்ள சர்ச்சில் அக்., 2ம் தேதி, இறந்தவரின் சடலத்தை ஆம்புலன்ஸ் வாயிலாக கொண்டு வந்து, இறுதி பிரார்த்தனை செய்தனர். இதற்கு, ஹிந்து முன்னணி பக்தர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். அக்., 5ம் தேதி தொல்லியல் துறை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு புகார் அளித்தனர்.
இதற்கிடையே நேற்று, வேலுார் கலெக்டர் லீலா அலெக்ஸிடம், வேலுார் கோட்டை ஜலகண்டேஸ்வரர் கோவில் தர்மஸ்தாபத்தினர், சிவபுரம் வேத சிவாகம பரிபாலன சபா டிரஸ்ட், சிவாச்சாரியார்கள் மற்றும் ஹிந்து முன்னணியிர் புகார் அளித்தனர்.
அதில், கூறியிருப்பதாவது:
வேலுார் கோட்டை முழுதும் ஸ்ரீ ஜலகண்டேஸ்வரர் கோவில் வளாகம் ஆகும். எனவே, கோட்டை, கோவில் முழுதும் ஆகம விதிகளுக்கு உட்பட்டே அமைந்துள்ளன. இந்த கோவில் வளாகத்தை ‘ப்ராஸாதம்’ என்ற சொல்லினால் ஆகமங்கள் குறிப்பிடுகின்றன.
ப்ராஸதம் எனப்படும் கோவில் வளாகத்தில் ஒருவர் இறந்தாலோ, சவ ஊர்வலம் சென்றாலோ, அறியாமையால் இறுதிச்சடங்குகளை செய்தாலோ அரசும் குடிமக்களும் அழிவார்கள். பிற நாடுகளினால் அச்சுறுத்தலும் அபாயங்களும் ஏற்படும்.
இதுநாள் வரை வேலுார் கோட்டை கோவிலை சுற்றி இதுபோன்ற அசம்பாவிதங்களோ, சடங்குகளோ நடக்காத நிலையில் தற்போது புதிதாக சவ ஊர்வலம், இறுதிச்சடங்கு பிரார்த்தனை செய்தல் போன்றவை செய்வது தீமைகளையே உண்டாக்கும் என்பதை உணர்ந்து தவிர்க்கவேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.