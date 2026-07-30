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﻿ அ.தி.மு.க., 'மாஜி'க்கு எதிரான வழக்கு தள்ளுபடி

﻿ அ.தி.மு.க., 'மாஜி'க்கு எதிரான வழக்கு தள்ளுபடி

ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:40 AM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:40 AM

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சென்னை: சட்டசபை தேர்தலில், திருப்பத்துார் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டை தொகுதியில், அ.தி.மு.க., சார்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் அமைச்சர் வீரமணி, 16,083 ஓட்டுகள் வித்தியாசத்தில், த.வெ.க., வேட்பாளர் முனிசாமியை தோற்கடித்தார்.

வீரமணியின் வெற்றியை எதிர்த்து, வாக்காளர் ராமமூர்த்தி என்பவர், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்தார்.

இந்த வழக்கு, நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது வீரமணி தரப்பில், 'தொகுதிக்கு சம்பந்தம் இல்லாத, வேலுார் மாவட்டம் காந்தி நகரை சேர்ந்த மனுதாரர் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்து உள்ளார். எனவே, வழக்கை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்' என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதை ஏற்ற நீதிபதி, வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.

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