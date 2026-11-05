அ.தி.மு.க., ‘மாஜி’க்களுக்கு எதிரான வழக்கு தள்ளுபடி
அ.தி.மு.க., ‘மாஜி’க்களுக்கு எதிரான வழக்கு தள்ளுபடி
ADDED : நவ 05, 2026 06:59 PM
–சிறப்பு நிருபர்–
அ.தி.மு.க., சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற பின், த.வெ.க.,வுக்கு மாறிய முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் மரகதம் குமரவேல், சத்யபாமா, இசக்கி சுப்பையா மற்றும் எஸ்.ஜெயக்குமாருக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் இன்று (நவ.,5) தள்ளுபடி செய்தது.
இதுதொடர்பாக, சி.செல்வகுமார் என்பவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில், ‘கட்சி தாவிய முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் எதிர்காலத்தில் தேர்தலில் போட்டியிட தடை விதிக்க வேண்டும். இந்த விவகாரம் குறித்து, சி.பி.ஐ., விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்’ என, கோரியிருந்தார். மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ஜெய்சுகின், ‘‘ஜூன் மாதமே தாக்கல் செய்யப்பட்ட இந்த மனுவை சம்பந்தப்பட்ட மூல வழக்குடன் சேர்த்து விசாரிக்க வேண்டும்,’’ என்று, வாதிட்டார்.
மனுவை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் தலைமையிலான அமர்வு, ‘இதே விவகாரம் தொடர்பான மூல வழக்கு ஏற்கனவே நீதிமன்றத்தால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு விட்டது. மூல வழக்கு முடிந்துவிட்ட நிலையில், தற்போது இந்த மனுவை மேற்கொண்டு விசாரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை’ என, உத்தரவிட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்தது.