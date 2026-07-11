﻿ நிதி அமைச்சர் மீதான வழக்கு ஒத்திவைப்பு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:15 AM
புதுச்சேரி: தமிழக நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன், சொத்து தகராறில், 2022 ஆகஸ்ட் 8ம் தேதி, புதுச்சேரி எழில் நகரில் வசித்து வரும், தன் அண்ணன் மரிய குலோத் வீட்டின் கதவை உடைத்து, அங்கிருந்த மரிய குலோத், அண்ணி கரோலின் ஆகியோரை ஆபாசமாக திட்டி, உருட்டுக்கட்டையால் தாக்கி மிரட்டல் விடுத்தார்.
கரோலின் புகாரில், மரிய வில்சன், அவரது தந்தை நெஸ்தோர் மீது, புதுச்சேரி மாஜிஸ்திரேட் கோர்ட் - 1ல் லாஸ்பேட்டை போலீசார் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.
இவ்வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகை நகலை வாங்க, கடந்த 4ம் தேதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் ஆஜராகாததை தொடர்ந்து, பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பிய மாஜிஸ்திரேட் சேரலாதன், நேற்று கட்டாயம் ஆஜராக உத்தரவிட்டார்.
நேற்று இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்த போது, அமைச்சர் மரிய வில்சன் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், இன்று வழக்கு விசாரணைக்கு அமைச்சர் ஆஜராவதில் இருந்து விலக்களித்து, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு நகலை சமர்ப்பித்தார்.
அதை ஆய்வு செய்த மாஜிஸ்திரேட், வழக்கை குடும்ப நல சமரச தீர்வு மையத்தில் ஆகஸ்ட் 17ம் தேதிக்குள் தீர்வு காண, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தி உள்ளது.
ஆக., 17ம் தேதிக்குள் இவ்வழக்கில் தீர்வு காணாவிட்டால், ஆக., 18ம் தேதி மரிய வில்சன் இந்த நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என உத்தரவிட்டு, விசாரணையை ஆக., 18க்கு ஒத்தி வைத்தார்.