சாலை அமைக்கும் பணியில் முறைகேடு கேள்வி எழுப்பியவர் மீதான வழக்கு ரத்து
சாலை அமைக்கும் பணியில் முறைகேடு கேள்வி எழுப்பியவர் மீதான வழக்கு ரத்து
UPDATED : நவ 14, 2026 06:23 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:23 PM
சென்னை: சாலை அமைக்கும் பணியில் நடந்த முறைகேடு குறித்து கேள்வி எழுப்பிய, சட்டக் கல்லுாரி மாணவர் உட்பட மூவர் மீதான வழக்கை ரத்து செய்து, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
நாமக்கல் மாவட்டத்தை சேர்ந்த, தரீஷ் பழனிசாமி, துரைசாமி முத்துகிருஷ்ணன், ஆறுமுகம் ஆகியோர், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில், ‘சாலை அமைக்கும் பணியில் நடந்த முறைகேடு குறித்து, நாங்கள் கேள்வி எழுப்பினோம். அதனால், காவல் துறை அதிகாரிகளை தாக்க முயன்றதாகவும், அவர்களை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்ததாகவும், எங்கள் மீது பொய் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். இதை ரத்து செய்ய வேண்டும்’ என குறிப்பிட்டிருந்தனர்.
இந்த மனு, நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் முன் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர்கள் சார்பில், மூத்த வழக்கறிஞர் அசன் முகமது ஜின்னா வாதாடியதாவது:
மனுதாரர்களை போலீஸ் நிலையம் அழைத்து வந்தது குறித்து, வழக்கறிஞர் சரிதா கேள்வி எழுப்பினார். அங்கு நடந்த நிகழ்வுகளை, சரிதாவின் மகனும், சட்டக் கல்லுாரி மாணவருமான தரீஷ் பழனிசாமி, தன் மொபைலில் பதிவு செய்தார். மொபைல் போனை, உதவி ஆய்வாளர் பறித்ததுடன், காவல் துறையினரை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்ததாகவும், தாக்க முயன்றதாகவும், மூவர் மீதும், நாமக்கல் மொளசி போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் முரளி, உதவி ஆய்வாளர் பிரியா ஆகியோர், பொய்யாக வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.
தனியார் ஒப்பந்ததாரருக்கு ஆதரவாக செயல்படும் நோக்கில், புகாரளித்த அதிகாரியே எப்.ஐ.ஆர்.,பதிவு செய்து, அதே வழக்கின் புலன் விசாரணையையும் மேற்கொண்டு, இறுதி அறிக்கையிலும் கையெழுத்திட்டிருப்பது, விசாரணையின் நியாய தன்மையை கேள்விக்கு உள்ளாக்குகிறது.
இவ்வாறு கறிய அவர், சட்டக் கல்லுாரி மாணவர், தன் மொபைல் போனில் பதிவு செய்த காட்சிகளை சமர்ப்பித்தார்.
இதை பார்வையிட்ட நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன், காவல்துறை அதிகாரியை தாக்க முயன்றதாக, சட்டக் கல்லுாரி மாணவர் உட்பட மூவர் மீது, பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டார்.