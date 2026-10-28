தி.மு.க., ‘மாஜி’ சேகர்பாபு மீது வழக்குப்பதிவு

UPDATED : அக் 28, 2026 05:57 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:54 PM
சென்னை: போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட, தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு, கலாநிதி எம்.பி., ஆகியோர் மீது, சென்னை போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி வழங்க, 100 கோடி ரூபாய் லஞ்சம் பெற்ற புகாரில், தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷ், கைது செய்யப்பட்டு, சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். அவரை கைது செய்தபோது, சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டார்.
அப்போது, அங்கு சென்ற தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு, தி.மு.க., –எம்.பி., கலாநிதி ஆகியோர், போலீசாருடன் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதுடன் தரக்குறைவாகவும் பேசினர். இந்த வீடியோ, சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவியது.
இந்நிலையில், சென்னை வேப்பேரி போலீசார், அவர்கள் இருவர் மீதும், அரசு ஊழியர்களை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்தல், தரக்குறைவாக பேசுதல் ஆகிய இரு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.