டிராக்டர்களின் வணிக பயன்பாட்டை ஒழுங்குபடுத்தக்கோரி வழக்கு
டிராக்டர்களின் வணிக பயன்பாட்டை ஒழுங்குபடுத்தக்கோரி வழக்கு
UPDATED : நவ 14, 2026 09:36 PM
ADDED : நவ 14, 2026 09:34 PM
சென்னை: விவசாய டிராக்டர்களின் வணிக பயன்பாட்டை ஒழுங்குபடுத்தக் கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், பொது நல வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டம், மரக்காணம் பகுதியை சேர்ந்த வெங்கடேசன் சார்பில், வழக்கறிஞர்கள் ஆதித் விஜய், மனிஷா ஆகியோர், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனு:
விவசாய பணிகளுக்காக பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய டிராக்டர்கள், கட்டுமானப் பொருட்கள், தொழிற்சாலை பொருட்கள், தண்ணீர் உள்ளிட்டவற்றை, வணிக நோக்கில் எடுத்து செல்ல பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
உரிய பாதுகாப்பு அம்சங்கள் இல்லாமல், உள்ளூரில் தயாரிக்கப்பட்ட டிரெய்லர்கள், டேங்கர்கள், டிராக்டர்களுடன் இணைக்கப்பட்டு இயக்கப்படுவதால், சாலை விபத்துகள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, விவசாய டிராக்டர்களின், அனுமதியில்லாத, பாதுகாப்பற்ற வணிகப் பயன்பாட்டைத் தடுக்க, போக்குவரத்துத் துறை ஆணையர், டி.ஜி.பி., உடனே நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.