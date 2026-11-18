எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் மீது வழக்கு பதிய வேண்டும்; சென்னை ஐகோர்ட் கதவுகளை தட்டிய அதிமுக
எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் மீது வழக்கு பதிய வேண்டும்; சென்னை ஐகோர்ட் கதவுகளை தட்டிய அதிமுக
ADDED : நவ 18, 2026 04:12 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:12 PM
சென்னை; தவெக எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் மீது வழக்கு பதிய வேண்டும் என்று கோரி சென்னை ஐகோர்ட்டை அதிமுக நாடி இருக்கிறது.
கள்ளக்குறிச்சி தவெக எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ், பெண் கலெக்டருக்கு மொபைல் போனில் ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பினார் என்பது புகாராகும். ஆனால் இதை எம்எல்ஏ அருள்விக்னேஷ் திட்டவட்டமாக மறுத்துவிட்டார். எதிர்க்கட்சிகள் இந்த விவாகரத்தை முன்வைத்து தொடர்ந்து கண்டன்ங்களை பதிவு செய்து வருகின்றன.
தேசிய மகளிர் கமிஷன் தாமாக முன்வந்து விசாரணை உத்தரவிட்டு, டிஜிபிக்கு கடிதம் ஒன்றையும் அனுப்பி உள்ளது. உரிய நடவடிக்கை அவசியம் என்று திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட பல கட்சிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன. அதிமுக வழக்கறிஞர் பிரிவு நிர்வாகி திரிசூலி என்பவர் டிஜிபி அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
தற்போது இந்த விவாகரத்தின் முக்கிய கட்டமாக. திரிசூலீ சென்னை ஐகோர்ட்டை நாடி உள்ளார். ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாக புகாரில் வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும், அதற்கான உத்தரவை பிறப்பிக்க வேண்டும் என்று மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். மனு மீது விசாரணை நீதிமன்றத்தில் விரைவில் நடக்கும் என்று தெரிகிறது.