UPDATED : நவ 16, 2026 05:57 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:54 PM
சென்னை: தி.மு.க., ஆட்சியில், 92 ஆயிரம் விவசாயிகள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு உள்ளன.
இதுகுறித்து, உள்துறை செயலர் கார்த்திக் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
‘விவசாயிகள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் தங்களது கோரிக்கைகளுக்காக, அமைதியான முறையில் போராடியபோது, அவர்கள் மீது முந்தைய ஆட்சி காலத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கு கள் திரும்ப பெறப்படும்’ என, சட்டசபையில் முதல்வர் விஜய் அறிவித்திருந்தார்.
அதன்படி, 2021, மே முதல் 2026 ஏப்ரல் வரை, விவசாயிகள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மீது போடப்பட்ட, 600 வழக்கு கள் கண்டறியப் பட்டன. அவற்றை திரும்ப பெற ஆய்வு செய்யப்பட்டது.
அதன்படி, இவ்வழக்குகளில் பதிவு செய்யப்பட்ட, 92 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள், ஆசிரியர்களை வழக்குகளில் இருந்து விடுவித்து, அரசாணை வெளியிடப்பட்டு உள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.