தமிழகத்திற்கு 3,000 கனஅடி நீர் திறக்க கர்நாடகாவுக்கு காவிரி ஆணையம் உத்தரவு
தமிழகத்திற்கு 3,000 கனஅடி நீர் திறக்க கர்நாடகாவுக்கு காவிரி ஆணையம் உத்தரவு
UPDATED : அக் 08, 2026 06:57 PM
ADDED : அக் 08, 2026 06:54 PM
சென்னை: தமிழகத்திற்கு அடுத்த, 15 நாட்களுக்கு வினாடிக்கு 3,000 கனஅடி நீர் திறக்க, கர்நாடகா அரசுக்கு காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழகத்திற்கு ஆண்டுதோறும், 177.25 டி.எம்.சி., காவிரி நீரை, கர்நாடகா வழங்க வேண்டும். மாத வாரியாக வழங்க வேண்டிய நீரின் அளவை, காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் நிர்ணயம் செய்துள்ளது. அதன்படி, நடப்பாண்டுக்கான நீரை வழங்காமல், கர்நாடக அரசு நிலுவை வைத்துள்ளது.
கடந்த ஜூன் 1 முதல் அக்டோபர், 6 வரை, 81.2 டி.எம்.சி., நீர் நிலுவை உள்ளது. சேலம் மேட்டூர் அணையில் இருந்து டெல்டா மாவட்ட சம்பா சாகுபடிக்கு நீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது. அணையின் நீர் இருப்பு, 30.7 டி.எம்.சி.,யாக குறைந்துள்ளது. நாள்தோறும் 1.29 டி.எம்.சி., காலியாகி வரும் நிலையில், தற்போதுள்ள நீரை வைத்து, இம்மாத இறுதி வரை மட்டுமே பாசனம் வழங்க முடியும்.
கர்நாடகாவில் இருந்து முறைப்படி நீர் கிடைத்தால் மட்டுமே, டெல்டா மாவட்டங்களின் பாசனம், குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய முடியும். இந்நிலையில், காவிரி மேலாண்மை ஆணைய கூட்டம், அதன் தலைவர் எஸ்.கே.ஹல்தார் தலைமையில், டில்லியில் நேற்று நடந்தது. இதில், தமிழகத்தின் சார்பில், நீர்வளத்துறை செயலர் பிரசாந்த் வடநேரே, காவிரி தொழில்நுட்ப பிரிவு தலைவர் சுப்பிரமணியம் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
தமிழகத்திற்கு நிலுவை நீரை திறக்கும்படி வலியுறுத்தினர். ஆனால், தமிழகத்திற்கு அடுத்த, 15 நாட்களுக்கு வினாடிக்கு 3,000 கனஅடி மட்டுமே நீரை திறக்க, கர்நாடக அரசுக்கு, எஸ்.கே.ஹல்தார் உத்தரவிட்டார். ஆனால், கர்நாடகா அணையில், 40 டி.எம்.சி., மட்டுமே இருப்பதால், நீரை திறக்க இயலாத சூழல் உள்ளதாக, அம்மாநில அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இதனால், தமிழகத்திற்கு நீர் கிடைப்பதில் சிக்கல் நீடிக்கிறது.