காவிரி தொழில்நுட்ப பிரிவுக்கு துணை தலைவர் நியமிக்க முடிவு
காவிரி தொழில்நுட்ப பிரிவுக்கு துணை தலைவர் நியமிக்க முடிவு
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 11:40 PM
சென்னை: காவிரி தொழில்நுட்ப பிரிவு துணை தலைவராக, தற்போது பணியில் உள்ள நீர்வளத்துறை தலைமை பொறியாளரை நியமிக்க, அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழகம் – கர்நாடகா இடையேயான காவிரி நீர் பிரச்னை தொடர்பாக, அரசுக்கு ஆலோசனை வழங்க, 1990ம் ஆண்டு காவிரி தொழில்நுட்ப பிரிவு துவங்கப்பட்டது. இதற்கு தலைவர், துணைத் தலைவர், உறுப்பினர் உள்ளிட்ட பதவிகள் உருவாக்கப்பட்டன.
தலைவராக சுப்பிரமணியன், துணை தலைவராக ஓய்வுபெற்ற தலைமை பொறியாளர் செல்வராஜு ஆகியோர் பணிபுரிந்து வந்தனர். இந்நிலையில், துணை தலைவராக இருந்த செல்வராஜு, ஜூன் மாதம் 28ம் தேதி ராஜினாமா செய்து விட்டார்.
இதனால், காவிரி வழக்குகளில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது குறித்தும், பிரச்னைக்கு தீர்வு காண, நீர்வளத்துறை தலைமை பொறியாளரை, துணைத் தலைவராக நியமிப்பது குறித்தும், நமது நாளிதழில் செப்டம்பர் மாதம் செய்தி வெளியானது.
இப்பரிந்துரையை நீர்வளத்துறை முதன்மை தலைமை பொறியாளர் கோபாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர், துறை செயலர் பிரசாந்த் வடநேரேவுக்கு அளித்தனர். அதை அரசு ஏற்றதை தொடர்ந்து, காவிரி தொழில்நுட்ப பிரிவு துணை தலைவராக, தற்போது பணியில் உள்ள தலைமை பொறியாளரை நியமிக்க அரசாணை வெளியிடப்பட்டு உள்ளது. ஆனால், பெயர் அறிவிக்கப்படவில்லை.