‘‘காவிரி ஆற்றின் நடுவே உள்ள கருவேல மரங்களை அகற்றுக’’
‘‘காவிரி ஆற்றின் நடுவே உள்ள கருவேல மரங்களை அகற்றுக’’
UPDATED : நவ 21, 2026 07:35 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:35 PM
நாமக்கல்: ‘‘காவிரி ஆற்றின் நடுவே உள்ள சீமை கருவேல மரங்களை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’’ என, விவசாய முன்னேற்ற கழக பொதுச்செயலர் பாலசுப்ரமணியன் தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது:
மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம், 88.84 அடியாக இருந்தபோது, கடந்த செப்., 1ல், தமிழக முதல்வர் விஜய், காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்காக தண்ணீரைத் திறந்துவிட்டார். தொடர்ந்து, தினமும், 10,000 கன அடி நீர் திறக்கப்பட்ட நிலையில், படிப்படியாக குறைக்கப்பட்டது. தற்போது, மேட்டூர் அணையில், 61.53 அடி மட்டுமே தண்ணீர் உள்ளதால், தினமும், 1,000 கன அடி தண்ணீர், குடிநீர் தேவைக்காக திறந்துவிடப்படுகிறது.
அதனால், கரைபுரண்டோடிய காவிரி ஆற்றில், தற்போது, ஆங்காங்கே சிறு சிறு குட்டைகளாக தண்ணீர் தேங்கி நிற்பதுடன், சொற்ப அளவிலேயே தண்ணீர் ஓடுகிறது. அதிலிருந்துதான் மாநகராட்சி, நகராட்சி, டவுன் பஞ்., கிராம பஞ்., நிர்வாகம், பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் வினியோகம் செய்து வருகிறது.
இதற்கிடையில், காவிரி ஆற்றின் நடுவில், மணல் திட்டு காணப்படுவதுடன், சீமை கருவேல மரங்கள் வளர்ந்து ஆக்கிரமித்துள்ளன. அவை, நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சுவதால், தண்ணீரின் வழித்தடத்தை மறைப்பதாலும், தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே, சீமை கருவேல மரங்களை அகற்ற, சம்பந்தப்பட்ட நிர்வாகத்தினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.