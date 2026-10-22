செஞ்சி சிறுமி மாயமான வழக்கில் சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணை தொடக்கம்
செஞ்சி சிறுமி மாயமான வழக்கில் சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணை தொடக்கம்
ADDED : அக் 22, 2026 08:37 PM
செஞ்சி: செஞ்சி சிறுமி மாயமான வழக்கில், சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணை தொடங்கியது. இந்நிலையில், சிறுமியை கண்டுபிடிக்காத போலீசாரை கண்டித்து, தி.மு.க.,வினர் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி, ஆலம்பூண்டியை சேர்ந்த சிறுமி ஹேமலதா, அக்., 12 அதிகாலை, வீட்டில் இருந்து மாயமானார். சத்தியமங்கலம் போலீசார், வழக்கு பதிந்து விசாரித்தனர். எஸ்.பி., மதிவாணன் தலைமையில், பல்வேறு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு, கிராமம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில், 10 தினங்களாக, தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்தினர். இருப்பினும், சிறுமி குறித்து துப்பு கிடைக்கவில்லை.
இதையடுத்து, வழக்கு விசாரணையை சி.பி.சி.ஐ.டி.,க்கு மாற்றி, டி.ஜி.பி., மகேஷ்குமார் அகர்வால், நேற்று முன்தினம் உத்தரவிட்டார்.
இதையடுத்து, நேற்று மதியம், 1:30 மணியளவில், சி.பி.சி.ஐ.டி., டி.எஸ்.பி., கீதா, இன்ஸ்பெக்டர் ரேவதி ஆகியோர், சிறுமியின் வீட்டிற்கு சென்று, தாய் பவானியிடம் விசாரணை நடத்தினர். மேலும், சத்தியமங்கலம் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் சுரேஷ் பாபுவிடம், இந்த வழக்கு குறித்த விவரங்களை பெற்று கொண்டனர்.
சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணையால், இவ்வழக்கு சூடு பிடிக்க தொடங்கியுள்ளது.
இந்நிலையில், ஆலம்பூண்டியில், மாயமான சிறுமியை கண்டுபிடிக்காத போலீசாரை கண்டித்து, தி.மு.க., சார்பில் நேற்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. இதில், முன்னாள் அமைச்சர் மஸ்தான், முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் செஞ்சி ராமச்சந்திரன், ஆரணி எம்.பி., தரணி வேந்தன் பங்கேற்றனர். தொடர்ந்து, செஞ்சி – திருவண்ணாமலை சாலையில், தி.மு.க.வினர் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.