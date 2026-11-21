முன்னாள் டி.ஜி.பி., மனைவி சொத்துக்களை அபகரிக்க முயற்சி சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரிக்க உத்தரவு
முன்னாள் டி.ஜி.பி., மனைவி சொத்துக்களை அபகரிக்க முயற்சி சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரிக்க உத்தரவு
UPDATED : நவ 21, 2026 08:09 PM
ADDED : நவ 21, 2026 08:05 PM
சென்னை: முன்னாள் டி.ஜி.பி., ரவீந்திரன் மனைவிக்கு சொந்தமான நிலத்தை, அபகரிக்க முயன்றாக எழுந்த புகார் குறித்து, சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் விசாரிக்க, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழக டி.ஜி.பி.,யாக இருந்த ரவீந்திரன், 2021ம் ஆண்டு உயிரிழந்தார். அவரது மனைவி ராணி புஷ்பலதா ரவீந்திரன், 2025ல் உயிரிழந்தார். இவர், தன் சொத்துக்களை, திலீப்குமார் என்பவருக்கு உயில் எழுதி வைத்துள்ளதாகவும், அதை செயல்படுத்த வழக்கறிஞராக, தன்னை நியமித்து உள்ளதாகவும் கூறி, பரமசிவம் என்பவர், அந்த உயிலுக்கு சான்றளிக்கக் கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி, உயிலில் பல்வேறு சந்தேகங்கள் உள்ளதாக கூறி, சான்றளிக்க மறுத்து, மனுவை தள்ளுபடி செய்தார்.
இதை எதிர்த்து, பரமசிவம் மேல்முறையீடு செய்தார். இந்த மேல் முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் என்.சதீஷ்குமார், ஜி.கே.முத்துகுமார் அடங்கிய அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவில், ‘சொத்துக்கான சட்டப்பூர்வ வாரிசு, ஊரில் இல்லாத நேரத்தில், முதியோரின் சொத்துக்களை அபகரிக்க முயன்றதற்கான முகாந்திரம் உள்ளது’ என கூறி, இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரிக்க உத்தரவிட்டனர். விசாரணை குறித்த அறிக்கையை, டிச.14ம் தேதி தாக்கல் செய்யவும் உத்தரவிட்டு, விசாரணையை தள்ளி வைத்தனர்.