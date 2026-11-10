மின் பகிர்மான கழகத்துக்கு ரூ.1.07 லட்சம் கோடி கடன் மத்திய அரசின் பங்கு ரூ.74,441 கோடி
மின் பகிர்மான கழகத்துக்கு ரூ.1.07 லட்சம் கோடி கடன் மத்திய அரசின் பங்கு ரூ.74,441 கோடி
UPDATED : நவ 10, 2026 10:54 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:50 AM
சென்னை: தமிழக மின் பகிர்மான கழகத்தின், 1.07 லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் நிலுவையில், அதிக அளவாக மத்திய அரசின் ஆர்.இ.சி., மற்றும் ‘பவர் பைனான்ஸ் கார்ப்பரேஷன்’ ஆகிய நிறுவனங்களிடம் வாங்கப்பட்ட கடன் மட்டும், 74,441 கோடி ரூபாயாக உள்ளது.
தமிழக மின் வாரியத்தின் துணை நிறுவனமான மின் பகிர்மான கழகம், மாநிலம் முழுதும் மின் வினியோகம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இந்நிறுவனம், மின் வினியோக திட்டங்களுக்கும், நடைமுறை மூலதன செலவுகளை சமாளிக்கவும் மத்திய அரசின் ஆர்.இ.சி., – பவர் பைனான்ஸ் கார்ப்பரேஷன் உள்ளிட்ட நிதி நிறுவனங்களிடம் இருந்தும், பல்வேறு வங்கிகளிடம் இருந்தும் கடன் வாங்குகிறது.
இது தவிர, புதிய மின் திட்டங்களுக்காக, மத்திய அரசும் கடன் வழங்குகிறது. கடந்த, 2025 – 26 நிலவர கடன் நிலுவை விபரத்தை, மின் பகிர்மான கழகம் தற்போது வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி, அந்தாண்டு நிலவரப்படி, 1.07 லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் உள்ளது. இதில் அதிக அளவாக, ஆர்.இ.சி., நிறுவனத்திடம் இருந்து வாங்கப்பட்ட கடன், 40,141 கோடி ரூபாயாகவும், பவர் பைனான்ஸ் நிறுவனம் தந்த கடன், 34,300 கோடி ரூபாயாகவும் உள்ளது. கடந்த, 2024 – 25ல் மொத்த கடன் நிலுவை, 1.01 லட்சம் கோடி ரூபாயாக இருந்தது.
எந்தெந்த நிறுவனத்திடம் எவ்வளவு கடன் நிலுவை?
நிறுவனம் – கடன்/ கோடி ரூபாயில்
ஆர்.இ.சி., – 40,141
பவர் பைனான்ஸ் கார்ப்பரேஷன் – 34,300
ஹட்கோ – 11,528
ஐ.ஆர்.இ.டி.ஏ., – 6,270
தமிழக பவர் பைனான்ஸ் – 700
வங்கிகள் – 8,567
மத்திய அரசின் ஆர்.ஏ.பி.டி.ஆர்.பி., திட்டம் – 1,410
ஒருங்கிணைந்த மின் திட்டம் – 356
தமிழக தொழில் முதலீட்டு கழகம் – 294
தீன்தயாள் மின் திட்டம் – 215
மின் வாரிய கடன் பத்திரங்கள் – 45
இதர வகை – 3,696