ADDED : நவ 16, 2026 08:45 PM
தஞ்சாவூர்: ‘‘தஞ்சாவூர் பெரிய கோவிலை உலக அதிசய பட்டியலில் இடம்பெற பரிந்துரை செய்யப்படும்,’’ என, மத்திய போக்குவரத்து, சுற்றுலா மற்றும் கலாசாரத்துக்கான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு தலைவரும், எம்.பி.,யுமான சஞ்சய்குமார்ஜா தெரிவித்தார்.
அவரது தலைமையிலான எம்.பி.,க்கள் குழு, இன்று (நவ.,16) தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கல்லணையை பார்வையிட்டு, அணையின் கட்டுமானங்கள், பாசன பரப்புகள் குறித்து கேட்டறிந்தனர். அதன்பின், தஞ்சாவூர் பெரிய கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்து, கோவிலில் பழமையான ஓவியங்கள், கல்வெட்டுகள், சிற்பங்களை பார்வையிட்டு, ஆய்வு செய்தனர்.
குழுவினர் தலைவர் சஞ்சய்குமார்ஜா கூறியதாவது:
பெரியகோவில் இந்தியாவின் ஒரு அதிசயம். வட இந்தியாவில் உள்ள தாஜ்மஹாலை மட்டுமே நாங்கள் அதிசயமாக நினைத்தோம்; ஆனால், பெரியகோவில் அதை விட பெரியதாகவும், சிறப்பாகவும் உள்ளது. ‘யுனெஸ்கோ’வின் உலகப் பாரம்பரிய நினைவுச் சின்னமாக உள்ள பெரியகோவிலை உலக அதிசயமாக மாற்றுவதற்கு, நாடாளுமன்றக் குழு நிச்சயமாக பரிந்துரைக்கும்.
ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன், இத்தகைய பிரமாண்டமான கோவில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது, நாட்டின் அற்புதமான பொக்கிஷம்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
ஆய்வின்போது, எம்.பி.,க்கள் கல்யாணசுந்தரம், பிரகாஷ், அனுராக்சர்மா, பாபுசிங் குஷ்வாஹா, கேஷரின் தேவ்சிங் ஜாலா, சுதா மூர்த்தி மற்றும் தஞ்சாவூர் த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., விஜய் சரவணன், கலெக்டர் ரேவதி உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.