UPDATED : நவ 16, 2026 07:27 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:25 PM
சென்னை: ‘மாநில ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல ஆணையத்தில், இதுவரை 6,173 புகார்களுக்கு தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது’ என, ஆணைய தலைவராக, புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள, நீதிபதி எம்.வி.முரளிதரன் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு மாநில ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல ஆணையத்தின் தலைவராக இருந்த தமிழ்வாணன், மார்ச்சில் மரணமடைந்தார். இதைத் தொடர்ந்து, ஆணையத்தின் தலைவராக, கொல்கட்டா உயர் நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி எம்.வி.முரளிதரன் நியமிக்கப்பட்டார். இவர் நேற்று, சென்னை அண்ணாசாலையில் உள்ள, எஸ்.சி., எஸ்.டி., நல ஆணையத்தில், பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.
பின், நீதிபதி எம்.வி.முரளிதரன் அளித்த பேட்டி:
மாநில எஸ்.சி, – எஸ்.டி., ஆணையம் செயல்படத் தொடங்கிய, 2022ம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் தற்போது வரை, ஆணையத்துக்கு 9,169 புகார்கள் வந்துள்ளன. இதில், 6,173 புகார்களுக்கு தீர்வு காணப்பட்டு உள்ளது; 2,996 புகார்கள் நிலுவையில் உள்ளன. இவற்றின் மீது விரைந்து தீர்வு காண, நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.