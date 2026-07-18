﻿ தமிழகத்தில் இன்று மழைக்கு வாய்ப்பு

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:07 AM
சென்னை: 'தமிழகம், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் சில இடங்களில், இன்று லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது' என, சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
அதன் அறிக்கை: தமிழகத்தின் பெரும்பாலான இடங்களில் நேற்று, 4 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பம் உயர்ந்ததால், பரவலாக வறண்ட வானிலை நிலவியது.
தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள் முதல் வடக்கு லட்சத்தீவு பகுதிகள் வரை, வடதமிழகம், தெற்கு உள்கர்நாடகா மற்றும் வடக்கு கேரளா வழியாக, ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை நிலவுகிறது.
அதனால், இன்று மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் வடக்கு கடலோர தமிழகத்தில் சில இடங்களில், இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன், மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
தமிழகத்தில் சில இடங்களிலும், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் லேசான மழை பெய்யலாம். இதேநிலை, அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு தொடர வாய்ப்புள்ளது.
அதேநேரத்தில், உள்தமிழகத்தில் வெப்பநிலை இயல்பை விட 3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை அதிகமாகவும், கடலோர மாவட்டங்கள், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளில், இயல்பை ஒட்டியும் இருக்கும். சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில், இன்று வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்.
மாலை, இரவு நேரங்களில் நகரின் சில பகுதிகளில், இடி, மின்னலுடன், லேசான மற்றும் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.