வைகை உட்பட 5 விரைவு ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம்

UPDATED : நவ 06, 2026 07:15 PM
ADDED : நவ 05, 2026 07:50 PM
சென்னை: ரயில் பாதை மேம்பாட்டு பணிகள்நடக்க உள்ளதால், வைகை உட்பட, ஐந்து விரைவு ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட அறிக்கை:
சென்னை, சேலம் ரயில்வே கோட்டங்களுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில், ரயில் பாதை மேம்பாட்டு பணிகள், இந்த மாதத்தில் நடக்க உள்ளன. அதனால், சில ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம்:
★ எழும்பூர் – காரைக்குடி பல்லவன் விரைவு ரயில், வரும் 17ம் தேதி ஒரு மணி நேரம், 24ம் தேதி, 40 நிமிடங்கள் தாமதமாக இயக்கப்படும்
★ எழும்பூர் – மதுரை வைகை விரைவு ரயில், வரும், 26ம் தேதி 30 நிமிடங்கள், டிச.,1ம் தேதி 45 நிமிடங்கள் தாமதமாக இயக்கப்படும்
★ அசாம் மாநிலம் திப்ரூகர் – கன்னியாகுமரி விவேக் விரைவு ரயில், வரும் 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30, டிச., 2ம் தேதிகளில், 50 நிமிடங்கள் தாமதமாக செல்லும்
★ மதுரை – எழும்பூர் வைகை விரைவு ரயில், வரும் 17ம் தேதி, ஒரு மணி நேரம் 10 நிமிடங்கள், 24ம் தேதி, 40 நிமிடங்கள் தாமதமாக வரும்
★ காரைக்குடி – எழும்பூர் விரைவு ரயில், வரும் 26ம் தேதி 35 நிமிடங்கள், டிச.,1ம் தேதி, 50 நிமிடங்கள் தாமதமாக வரும்
★ மேற்கு வங்க மாநிலம் காரக்பூர் – விழுப்புரம் விரைவு ரயில், வரும் 11, 19, 26ம் தேதிகளில் 50 நிமிடங்கள் தாமதமாக வரும்
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.