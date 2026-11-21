தி.மலை மஹாதீபத்திற்கு கிருஷ்ணகிரி வழியாக செல்லும் வாகனங்களுக்கு போக்குவரத்தில் மாற்றம்
தி.மலை மஹாதீபத்திற்கு கிருஷ்ணகிரி வழியாக செல்லும் வாகனங்களுக்கு போக்குவரத்தில் மாற்றம்
UPDATED : நவ 21, 2026 06:32 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:27 PM
கிருஷ்ணகிரி: திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீப விழாவையொட்டி, கிருஷ்ணகிரி வழியாக செல்லும் வாகனங்களுக்கு போக்குவரத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீப விழா வரும், 24ல் நடக்கிறது. இதற்காக பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் திருவண்ணாமலைக்கு வருவர். கர்நாடகா, ஆந்திரா மற்றும் கிருஷ்ணகிரி வழியாக திருவண்ணாமலைக்கு செல்லும் வாகனங்கள், கிருஷ்ணகிரி வழியாக திருவண்ணாமலை சாலையில் செல்வதை தவிர்த்து, அவர்களுக்கான போக்குவரத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி இன்று மதியம், 2:00 மணியிலிருந்து, 26ம் தேதி காலை, 6:00 மணி வரை, கிருஷ்ணகிரி வழியாக கனரக வாகனங்கள் மற்றும் இதர வாகனங்கள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. திருவண்ணாமலை கோவிலுக்கு செல்லும் வாகனங்கள் மட்டும், கிருஷ்ணகிரி – திருவண்ணாமலை சாலையில் அனுமதிக்கப்படும் என, மாவட்ட போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
பெங்களூருவிலிருந்து திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கடலுார், பாண்டிச்சேரி செல்லும் கனரக வாகனங்கள் மற்றும் இதர வாகனங்கள், கிருஷ்ணகிரி – சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில், வாணியம்பாடி, வேலுார், ஆற்காடு, செய்யாறு, வந்தவாசி, திண்டிவனம் வழியாக செல்ல வேண்டும். அதேபோல விருத்தாச்சலம், சிதம்பரம் நாகப்பட்டணம், வேளாங்கண்ணி செல்லும் வாகனங்கள், தர்மபுரி, சேலம், வாழப்பாடி, ஆத்துார் வழியாக செல்ல வேண்டும்.
பர்கூர், குப்பம் வழியாக திருவண்ணாமலைக்கு செல்லும் வாகனங்கள், வாணியம்பாடி, வேலுார், ஆற்காடு, செய்யாறு, வந்தவாசி, திண்டிவனம் வழியாகவும், கிருஷ்ணகிரியிலிருந்து திருவண்ணாமலை செல்லும் வாகனங்கள் ஜெகதேவி, கண்ணன்டஹள்ளி, பர்கூரில் இருந்து திருப்பத்துார் வழியாகவும் செல்ல வேண்டும். தரமபுரியிலிருந்து மஞ்சமேடு வழியாக வரும் கனரக வாகனங்கள், புலியூர் கூட்ரோடு சந்திப்பிலிருந்து திருவண்ணாமலை சாலை வழியாக செல்லாமல், போச்சம்பள்ளி சாலை வழியாக திருப்பி விடப்படும்.
சேலத்தில் இருந்து திருவண்ணாமலைக்கு செல்லும் வாகனங்கள், ஊத்தங்கரை நான்கு ரோட்டில் இருந்து திருப்பத்துார் ரோடு, அருணபதி கூட்ரோடு வழியாக திருப்பத்துாருக்கு திருப்பி அனுப்பப்படும். திருப்பத்துாரில் இருந்து திருவண்ணாமலை செல்லும் வாகனங்கள், சிங்காரப்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷன் பஸ் ஸ்டாப் வழியாக செல்லும் ஊத்தங்கரை நான்கு ரோடு வழியாக திருப்பத்துார் சாலை வழியாக செல்ல வேண்டும். திருப்பத்துாரில் இருந்து சிங்காரப்பேட்டை வழியாக வாகனங்கள் செல்ல அனுமதி இல்லை.
தர்மபுரி மாவட்டத்தில் இருந்து திருவண்ணாமலை செல்லும் வாகனங்கள், இருமத்துார் புலியூர் கூட்ரோடு, ஓலப்பட்டி கூட்ரோடு, வீரியம்பட்டி கூட்ரோடு வழியாக, திருவண்ணாமலை செல்லும் கனரக வாகனங்கள் அனைத்தும் ஜண்டாமேட்டில் இருந்து எம்.ஜி.ஆர்., நகர் காரப்பட்டு, கதவணி, அருணபதி கூட்ரோடு வழியாக திருப்பத்துாருக்கு அனுப்பப்படும்.
கிருஷ்ணகிரி வழியாக திருவண்ணாமலைக்கு செல்லும் வாகன ஓட்டிகள், இந்த விதிமுறைகளை பின்பற்ற, போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.