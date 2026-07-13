பொள்ளாச்சி அண்ணாமலை மாநாடு; நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் என்னென்ன?
பொள்ளாச்சி அண்ணாமலை மாநாடு; நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் என்னென்ன?
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 06:37 AM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 06:09 AM
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 06:37 AM ADDED : ஜூலை 13, 2026 06:09 AM
பொள்ளாச்சி: ''தமிழகத்தில் வரும் 2031ல், ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுவது உறுதி,'' என, 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.
பா.ஜ.,வில் இருந்து விலகிய அண்ணாமலை புதிதாக தொடங்கியுள்ள 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் முதல் மாநாடு, கோவை மாவட்டம், பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள ஆச்சியாம்பட்டியில், நேற்று நடந்தது. 'போதையில்லா தமிழகம்' என்ற தலைப்பில் நடந்த அந்த மாநாட்டு திடலில், 25,000 இருக்கைகள் நிரம்பி, பலர் நின்று கொண்டு இருந்தனர்.
அழுத்த வேண்டாம்
மாநாட்டில், அண்ணாமலையின் தந்தை குப்புசாமி மற்றும் சில தொழிலதிபர்கள் பங்கேற்றனர்.
மாநாட்டில் அண்ணாமலை பேசியதாவது: ஒரு அமைப்பு உருவாகிய ஒன்றரை மாதத்தில், 19 லட்சம் பேர் இணைந்தது சாதாரண நிகழ்வு அல்ல. அரசியல் கட்சியினர் மட்டுமல்ல, முன்னாள் எம்.பி., - எம்.எல்.ஏ.,க்களுடன் டாக்டர், பேராசிரியர், போலீஸ் அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் இணைந்து உள்ளனர்.
இன்னும் ஒரு வாரத்திலோ, ஒரு மாதத்திலோ, 50 லட்சம் பேர் இணையலாம். நம் அமைப்பில், இளம் தலைமுறையினர் 14 சதவீதமாக உள்ளனர். அதேபோல், 40 வயதுக்குட்பட்டோரின் சதவீதமும் அதிகம். அவர்களால் தான், 2026ல் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டது.
அடுத்து, 2031ல், ஒரு ஆட்சி மாற்றம் வரும். அப்போது, வருபவர்கள் பண்பாளர்களாகவும், சமூகத்துக்காக தங்களை அர்ப்பணிப்பவர்களாகவும் இருப்பர்.
தற்போதுள்ள த.வெ.க., அரசின் முதல்வர் விஜயை, 'சி.எம்., சார்' என்றே அழைப்போம். பெரும்பாலான அமைச்சர்கள் புதியவர்கள் என்பதால், அவர்களை உயர்த்தி விடுவோம்; அழுத்த வேண்டாம்.
ஆட்சியில் புரட்சி
பா.ஜ.,வையோ, பிரதமர் மோடியையோ விமர்சிக்கவில்லை என்பதால், என்னை 'பா.ஜ., பி டீம்' என்கின்றனர். பா.ஜ.,வில் இருந்து வெளியேறியதும், 'இசட் பிளஸ்' பாதுகாப்பை ஒப்படைத்து விட்டேன். மத்திய அரசு அதை இன்னும் திரும்பப் பெறவில்லை.
நான், அடிப்படையில் ஒரு ஹிந்து. வீட்டில் வழிபடுகிறேன். வெளியில் வந்ததும் பொதுவானவன் ஆகிறேன். ஜாதி, மதத்தின் பெயரால் அரசியல் செய்வது என் நோக்கம் அல்ல.
இந்தாண்டு அப்துல் கலாம் பிறந்த தினத்தில் தொடங்கி, அடுத்த ஆண்டுக்குள், 1.50 லட்சம் இளைஞர்கள் பயிற்சி பெற்று, பணிகளை செய்வர். தற்போது, 'வீ தி லீடர்ஸ்' மொபைல் போன் செயலியை அறிமுகம் செய்துள்ளோம்.
நம் அமைப்பின் நோக்கம், மெய்யான சமூக நீதி, நிலையான வளர்ச்சி, வேளாண்மையில் எழுச்சி, பண்பாட்டு மீட்சி, ஆட்சியில் புரட்சி என்பது தான். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.