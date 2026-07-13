தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/பொள்ளாச்சி அண்ணாமலை மாநாடு; நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் என்னென்ன?

பொள்ளாச்சி அண்ணாமலை மாநாடு; நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் என்னென்ன?

பொள்ளாச்சி அண்ணாமலை மாநாடு; நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் என்னென்ன?

1

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 06:37 AM

ADDED : ஜூலை 13, 2026 06:09 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

1

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 06:37 AM ADDED : ஜூலை 13, 2026 06:09 AM

1
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

பொள்ளாச்சி: ''தமிழகத்தில் வரும் 2031ல், ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுவது உறுதி,'' என, 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.

பா.ஜ.,வில் இருந்து விலகிய அண்ணாமலை புதிதாக தொடங்கியுள்ள 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் முதல் மாநாடு, கோவை மாவட்டம், பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள ஆச்சியாம்பட்டியில், நேற்று நடந்தது. 'போதையில்லா தமிழகம்' என்ற தலைப்பில் நடந்த அந்த மாநாட்டு திடலில், 25,000 இருக்கைகள் நிரம்பி, பலர் நின்று கொண்டு இருந்தனர்.

அழுத்த வேண்டாம்


மாநாட்டில், அண்ணாமலையின் தந்தை குப்புசாமி மற்றும் சில தொழிலதிபர்கள் பங்கேற்றனர்.

மாநாட்டில் அண்ணாமலை பேசியதாவது: ஒரு அமைப்பு உருவாகிய ஒன்றரை மாதத்தில், 19 லட்சம் பேர் இணைந்தது சாதாரண நிகழ்வு அல்ல. அரசியல் கட்சியினர் மட்டுமல்ல, முன்னாள் எம்.பி., - எம்.எல்.ஏ.,க்களுடன் டாக்டர், பேராசிரியர், போலீஸ் அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் இணைந்து உள்ளனர்.

இன்னும் ஒரு வாரத்திலோ, ஒரு மாதத்திலோ, 50 லட்சம் பேர் இணையலாம். நம் அமைப்பில், இளம் தலைமுறையினர் 14 சதவீதமாக உள்ளனர். அதேபோல், 40 வயதுக்குட்பட்டோரின் சதவீதமும் அதிகம். அவர்களால் தான், 2026ல் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டது.

அடுத்து, 2031ல், ஒரு ஆட்சி மாற்றம் வரும். அப்போது, வருபவர்கள் பண்பாளர்களாகவும், சமூகத்துக்காக தங்களை அர்ப்பணிப்பவர்களாகவும் இருப்பர்.

தற்போதுள்ள த.வெ.க., அரசின் முதல்வர் விஜயை, 'சி.எம்., சார்' என்றே அழைப்போம். பெரும்பாலான அமைச்சர்கள் புதியவர்கள் என்பதால், அவர்களை உயர்த்தி விடுவோம்; அழுத்த வேண்டாம்.

ஆட்சியில் புரட்சி


பா.ஜ.,வையோ, பிரதமர் மோடியையோ விமர்சிக்கவில்லை என்பதால், என்னை 'பா.ஜ., பி டீம்' என்கின்றனர். பா.ஜ.,வில் இருந்து வெளியேறியதும், 'இசட் பிளஸ்' பாதுகாப்பை ஒப்படைத்து விட்டேன். மத்திய அரசு அதை இன்னும் திரும்பப் பெறவில்லை.

நான், அடிப்படையில் ஒரு ஹிந்து. வீட்டில் வழிபடுகிறேன். வெளியில் வந்ததும் பொதுவானவன் ஆகிறேன். ஜாதி, மதத்தின் பெயரால் அரசியல் செய்வது என் நோக்கம் அல்ல.

இந்தாண்டு அப்துல் கலாம் பிறந்த தினத்தில் தொடங்கி, அடுத்த ஆண்டுக்குள், 1.50 லட்சம் இளைஞர்கள் பயிற்சி பெற்று, பணிகளை செய்வர். தற்போது, 'வீ தி லீடர்ஸ்' மொபைல் போன் செயலியை அறிமுகம் செய்துள்ளோம்.

நம் அமைப்பின் நோக்கம், மெய்யான சமூக நீதி, நிலையான வளர்ச்சி, வேளாண்மையில் எழுச்சி, பண்பாட்டு மீட்சி, ஆட்சியில் புரட்சி என்பது தான். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.


போதைக்கு எதிராக தீர்மானங்கள்


மாநாட்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள்:
போதைப்பொருளை பயன்படுத்த மாட்டேன் என்பதற்கு அடையாளமாக வெள்ளை பட்டை அணிய வேண்டும்
கல்வி நிறுவனங்கள், வழிபாட்டு தலங்களின் அருகில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளை மூட வேண்டும்
பள்ளி கல்வி, உயர் கல்வி துறையில் போதைப்பொருள் எதிர்ப்பு குழுக்களை உருவாக்க வேண்டும். அந்த விபரங்களை, அரசின் இணையதளத்தில் வெளியிட வேண்டும்
அரசு அனுமதி பெற்ற எப்.எல்., 2 மதுபான கூடங்களில், அவற்றுக்கான விதிகள் பின்பற்றப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். இனி, எப்.எல்., 2 உரிமங்களை வழங்கக் கூடாது
போதை மறுவாழ்வு மையங்கள் அமைப்பது, மீண்டோருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்குவதற்கு திட்டங்களை செயல்படுத்தி, தமிழகத்தை முன்னோடி மாநிலமாக்க வேண்டும்.



மாநாட்டு துளிகள்


வெளி நாடுகளில் இருந்து வந்த ஏராளமானோர் இந்த மாநாட்டில் திரளாக பங்கேற்றனர்
மொத்தம் 1.22 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில் பந்தல் அமைக்கப்பட்டு இருந்தது
பொள்ளாச்சியின் பெருமையை உணர்த்தும் வகையில், மாநாடு பந்தலின் முகப்பில் ஆழியாறு அணை, தென்னை மரங்கள், காற்றாலை படங்கள் பிளக்ஸில் இடம் பெற்று இருந்தன
குடிநீர், கழிப்பறை உள்ளிட்ட வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தன. அவசர தேவைகளுக்காக ஆம்புலன்ஸ், மருத்துவ குழுவும் தயார்படுத்தப்பட்டு இருந்தது
போதையில் இருந்து மீள்வது குறித்து மறு வாழ்வு மைய முகாம் வாயிலாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது
மாநாடு இரு அமர்வாக நடத்தப்பட்டது; முதல் அமர்வில் விழிப்புணர்வு கலை நிகழ்ச்சிகள், போதையினால் ஏற்படும் பாதிப்புகள், மீள்வது குறித்து டாக்டர்கள் விளக்கமளித்து பேசினர்
மாநாடு பந்தலுக்கு வந்த அண்ணாமலை, மேடையில் விழுந்து கும்பிட்டு அமர்ந்தார்
மாநாடு பந்தலில், போதை ஒழிப்பு துாதுவர்களாக, 12 பேர் அறிவிக்கப்பட்டனர். தொடர்ந்து, போதை பொருள் ஒழிப்பு உறுதி மொழி எடுக்கப்பட்டது
மாநாடு துவங்கியதும் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தும், முடிந்த பின் தேசிய கீதமும் ஒலிக்கப்பட்டது
'என் மண், எண் மக்கள்' தொழிற்சங்கம் துவங்கப்பட்டதாக அண்ணாமலை அறிவித்தார். அதில், தொழிற்சங்கத்தினர் சேரலாம் எனவும் தெரிவித்தார்
மேடைக்கு, 6:55 மணிக்கு வந்த அண்ணாமலை, 7:39 மணிக்கு தனது உரையை முடித்தார். மொத்தம், 45 நிமிடம் பேசினார்
நிறைவாக, தன்னார்வ குழுவினருடன் அண்ணாமலை 'செல்பி' எடுத்துக்கொண்டார்
மறைந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் பிறந்த நாளில், அவரது பெயரில் அரசியல் பயிற்சி மையம் துவங்கப்படும் என மாநாட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது
மேடைக்கு, அண்ணாமலை வந்தபோது, 'மாற்றம் ஒன்றை காணவே மாறுகிறோம், இன்று நாமே - வீ த லீடர்ஸ்' என்ற பாடல் ஒலித்தது.



தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us