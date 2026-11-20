3 ஆண்டுகள் பணியாற்றினால் பணி மாறுதல் பள்ளிக்கல்வித் துறையில் கட்டாயம்
3 ஆண்டுகள் பணியாற்றினால் பணி மாறுதல் பள்ளிக்கல்வித் துறையில் கட்டாயம்
UPDATED : நவ 20, 2026 08:31 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:26 PM
சென்னை: ‘பள்ளிக்கல்வித் துறையில், ஆசிரியரல்லாத பணியாளர்கள், ஒரே இடத்தில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணியாற்றினால், கட்டாயம் பணி மாறுதல் வழங்க வேண்டும்’ என உத்தரவிட்டு, புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
இது குறித்து, பள்ளிக்கல்வித் துறை செயலர் இன்னசென்ட் திவ்யா வெளியிட்ட அரசாணையில் கூறியிருப்பதாவது:
* பள்ளிக்கல்வித் துறையில், ஆசிரியரல்லாத பணியாளர்களுக்கான, பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு, ‘எமிஸ்’ இணையதளம் வாயிலாக நடக்கும்
* ஆண்டுதோறும் ஜூலை 1 முதல் ஆக., 31ம் தேதி வரை மட்டுமே, பொது மாறுதல் வழங்கப்படும்
* நிர்வாக நலன், பதவி உயர்வு, நீண்டகால விடுப்புக்கு பின் பணியில் சேருதல், தற்காலிக பணி நீக்கம் ரத்து ஆகிய காரணங்களுக்காக, மற்ற காலங்களில் மாறுதல் வழங்கப்படும்
* இது தவிர, ஜூன் 30ம் தேதியுடன், ஒரே அலுவலகத்தில், மூன்று ஆண்டுகள் பணிபுரிந்தவர்களை கட்டாயம் மாறுதல் செய்ய வேண்டும். ஒரே அலுவலகத்தில், பிரிவு மாற்றம் செய்யக்கூடாது. ‘குரூப் டி’ பணியாளர்கள், ஓட்டுநர்கள், ஆய்வக உதவியாளர்கள், 100 சதவீத பார்வையற்றவர்கள், ஓய்வு பெற ஓராண்டு அல்லது அதற்கு குறைவான காலம் உள்ளவர்களுக்கு, கட்டாய மாறுதலில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது
* மேலும், 40 சதவீதத்துக்கு மேல், மாற்றுத்திறன், மனநலம், உடல் சவால் கொண்ட குழந்தைகளின் பெற்றோர், சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்தவர்கள் உள்ளிட்டவர்களுக்கு, பணியிட மாறுதலில், முன்னுரிமை வழங்கப்படும்
* விருப்ப மாறுதல் கோர, தற்போதைய பணியிடத்தில், ஓராண்டு பணியாற்றி இருக்க வேண்டும். அதிகபட்சம், மூன்று இடங்களை தேர்வு செய்யலாம். மூன்று ஆண்டுகள் பணியாற்றியவர்களின் கட்டாய மாறுதலுக்கு பின், விருப்ப மாறுதல் பரிசீலிக்கப்படும்
* பதவி உயர்வுக்கான தகுதி பட்டியலை, மார்ச் 15ம் தேதியை அடிப்படையாக வைத்து தயாரித்து, ஜூன் 30க்குள் வெளியிட வேண்டும்
* பதவி உயர்வு பணிமாறுதல் ஆக., 31ம் தேதிக்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும்
* இளநிலை உதவியாளர் பணியிடங்களில் 20 சதவீதம், குறைந்தபட்சம் 7 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய பதிவறை எழுத்தர் மற்றும் அலுவலக உதவியாளர்களை வைத்து, பணிமாறுதல் வாயிலாக நிரப்பப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.