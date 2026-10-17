அறநிலையத்துறை செயல்பாடு பிரயோஜனம் இல்லை: மன்னார்குடி ஜீயர்
அறநிலையத்துறை செயல்பாடு பிரயோஜனம் இல்லை: மன்னார்குடி ஜீயர்
ADDED : அக் 17, 2026 02:31 AM
திருவாரூர்: திருவாரூரில் நேற்று மன்னார்குடி, ஸ்ரீஸ்ரீ செண்டலங்கார செண்பகமன்னார் சம்பத்குமார ராமானுஜ ஜீயர் சுவாமிகள் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை செயல்பாடு பிரயோஜனமாக இருப்பதாக கூற முடியாது. இந்த அரசு, ஈ.வெ.ரா.,வை கும்பிட்டு விட்டு ஆட்சி நடத்தும் அரசாக உள்ளது. இது ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமானது.
கோவிலுக்குள் மொபைல் போன் உபயோகிக்க கூடாது, படம் எடுக்கக் கூடாது என்பதெல்லாம் நல்ல திட்டம் தான். அதனை பயன்படுத்தி பக்தர்களை தொல்லை செய்யக்கூடாது. எங்களை பொறுத்தவரை கோவில்களில் எவ்விதமான கட்டணமும் வசூலிக்கக் கூடாது.
இந்த அரசு கொண்டு வந்துள்ள வெற்றி பயண திட்டம் பிரயோஜனம் இல்லை. என் போன்ற சன்னியாசிகளுக்கு எந்த கட்சி, ஆட்சி செய்தாலும் ஒன்று தான், நாடும், தர்மமும் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்பதே எங்களது குறிக்கோள். ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல், நாட்டுக்கு நன்மை பயக்கும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.