வெண்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்ற அறநிலையத்துறை அதிரடி உத்தரவு
வெண்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்ற அறநிலையத்துறை அதிரடி உத்தரவு
UPDATED : நவ 20, 2026 10:43 PM
ADDED : நவ 20, 2026 10:43 PM
வந்தவாசி: வந்தவாசி அடுத்த வெண்குன்றம் கிராமத்தில், 1,600 அடி உயர மலை உச்சியில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற அனுமதி அளித்து, அறநிலையத்துறை இணை ஆணையர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், வந்தவாசி அடுத்த வெண்குன்றம் கிராமத்தில், 1,600 அடி உயர மலை மீது விநாயகர் கோவில் மற்றும் தவளகிரீஸ்வரர் கோவில் உள்ளது.
இங்கு, வழக்கமாக விஸ்வகர்மா சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள், ஆண்டுதோறும் தவள கிரீஸ்வரர், விநாயகர் கோவிலில் தனித்தனியாக உள்ள இரு கொப்பரையில், கார்த்திகை தீபம் அன்று தீபம் ஏற்றி வழிபடுவர்.
இந்நிலையில், வெண்குன்றம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள், தாங்களும் தீபம் ஏற்ற அனுமதிக்க வேண்டும்; விநாயகர் கோவில் அல்லது தவள கிரீஸ்வரர் கோவிலில் ஏதாவது ஒரு கோவிலிலாவது ஏற்ற அனுமதிக்க வேண்டும் என, அறநிலையத்துறையிடம் மனு அளித்தனர்.
இது குறித்து பேச்சு நடத்தி முடிவெடுக்க கடந்த வாரம் வருவாய்த்துறை, அறநிலையத்துறை, மற்றும் போலீசார் தலைமையில், விஸ்வகர்மா சமூகத்தினர், வெண்குன்றம் கிராம மக்கள் பங்கேற்ற சமாதான கூட்டம் நடந்தது.
அப்போது இரு தரப்பினருக்கும் மோதல் ஏற்பட்டு, கூட்டத்தில் சலசலப்பு ஏற்பட்டது. அதனால், இந்த ஆண்டு தீபம் ஏற்றப்படுமா என்ற சிக்கல் ஏற்பட்டது.
தொடர்ந்து, அறநிலையத்துறை இணை ஆணையர் ஜீவானந்தம், ‘100 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் நடைமுறையில் உள்ளதை போல, விஸ்வகர்மா சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் வழக்கம்போல், விநாயகர் மற்றும் தவள கிரீஸ்வரர் கோவில் கொப்பரையில் தீபம் ஏற்றி வழிபடலாம்.
ஆட்சேபனை இருந்தால், நீதிமன்றத்தில் மனு அளித்து முறையீடு செய்யலாம்’ என, நேற்று உத்தரவிட்டு, பிரச்னைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார்.