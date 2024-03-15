அறநிலைய துறை முடிவு; தீட்சிதர்கள் எதிர்ப்பு

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ADDED : மார் 15, 2024 10:18 PM
சிதம்பரம்:கடலுார் மாவட்ட ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை இணை ஆணையர் பரணிதரன், உதவி கோட்டப் பொறியாளர் அசோகன், தொல்லியல் துறை வல்லுனர் தண்டபாணி கொண்ட குழுவினர் நேற்று, சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
ஆய்விற்கு ஆட்சேபனை தெரிவித்து, பொது தீட்சிதர்களின் செயலர் சிவராம தீட்சிதர், இணை ஆணையர் பரணிதரனிடம் கடிதம் அளித்தார்.
அதில் அவர் கூறியுள்ளதாவது:
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக ஹிந்து அற நிலைத்துறை, பக்தர்களின் தரிசனத்திற்கு இடையூறு செய்யும் வகையில், கோவில் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளதாக காண்பிக்க, தொடர்ந்து சட்ட விரோதமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர்.
எந்த அறிவிப்பும் இல்லாமல் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத சிதம்பரம் சபாநாயகர் கோவிலில் உழவாரப்பணி நடக்கும் என்று தெரிவிப்பது கண்டனத்துக்குரியது. உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை அவமதிக்கும் இச்செயலுக்கு, பொது தீட்சிதர்கள் சார்பில் ஆட்சேபனை செய்யப்படுகிறது.
இவ்வாறு கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.