பசுங்கன்றை கொன்ற சிறுத்தை விவசாயிகள் மீண்டும் கலக்கம்
பசுங்கன்றை கொன்ற சிறுத்தை விவசாயிகள் மீண்டும் கலக்கம்
UPDATED : அக் 28, 2026 09:17 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:15 PM
மேட்டூர்: சேலம் மாவட்டம், கொளத்துார், பாலமலை அருகே கண்ணாமூச்சி ஊராட்சியில், மலை அடிவார கிராமங்களில் சுற்றித்திரிந்து, ஆடு, மாடு, நாய்களை வேட்டையாடிய ஒரு சிறுத்தை, வனத்துறையினர் வைத்த கூண்டில் கடந்த, 7ல் சிக்கியது. அச்சிறுத்தை அடர்ந்த வனப்பகுதியில் விடப்பட்டது.
பாலமலையில் இருந்த மற்றொரு சிறுத்தை, கடந்த, 13 அதிகாலை, அடிவாரத்தில் உள்ள நெடுஞ்செழியன் நகர் அருகே, சின்னமலை பகுதி விவசாயி முருகேசன், 60 பட்டியில் புகுந்து, ஒரு ஆடு, வளர்ப்பு நாயை வேட்டையாடியது. இதனால் இரு வாரங்களாக, அப்பகுதிகளில் வனத்துறையினர், இரவு ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இந்நிலையில் கண்ணாமூச்சி ஊராட்சி மூலக்கடை, கோவிலானுாரை சேர்ந்த விவசாயி சின்னையன், 77, என்பவருக்கு சொந்தமான, ஒரு மாத பசுங்கன்று குட்டியை, நேற்று அதிகாலை, சிறுத்தை கடித்து தின்று விட்டு, மீதியை போட்டு சென்றது.
மேட்டூர் வனச்சரகர் செங்கோட்டையன் உள்ளிட்ட வனத்துறையினர், வருவாய்த்துறையினர், கால்நடை மருந்தக மருத்துவர், நேற்று காலை, அங்கு சென்று சின்னையனிடம் விசாரித்தனர். பின் கன்றை பரிசோதனை செய்து அப்பகுதியில், வனத்துறையினர் புதைத்தனர்.
ஆனால் பாலமலை வனப்பகுதியில் சிறுத்தை சுற்றித்திரிந்து கால்நடைகளை தொடர்ந்து வேட்டையாடுவதால், அடிவாரம் பகுதியில் வசிக்கும் விவசாயிகள், மக்கள் கலக்கம் அடைந்துள்ளனர்.
மேலும் இரவில் வீதியில் நடமாட வேண்டாம் என, மக்களுக்கு வனத்துறையினர் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.