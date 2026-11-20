செங்கல்பட்டு – திண்டிவனம் சாலையை 6 வழியாக மாற்றும் பணி தொடங்க முடிவு
செங்கல்பட்டு – திண்டிவனம் சாலையை 6 வழியாக மாற்றும் பணி தொடங்க முடிவு
ADDED : நவ 20, 2026 09:25 PM
சென்னை: ‘செங்கல்பட்டு – திண்டிவனம் இடையிலான சாலையை, ஆறு வழி சாலையாக மாற்றும் பணி விரைவில் தொடங்கப்படும்’ என, தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணைய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
தமிழகத்தின் பிரதான சாலையாக இருக்கும், சென்னை – கன்னியாகுமரி இடையிலான ஜி.எஸ்.டி., சாலை, தற்போது, நான்கு வழி சாலையாக உள்ளது. இந்த சாலையில் வாகன போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரித்து வருகிறது.
தொடர் விடுமுறை மற்றும் பண்டிகை நாட்களில், கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
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எனவே, இந்த சாலையை படிப்படியாக எட்டு வழி சாலையாக மாற்ற, தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் முடிவு செய்துள்ளது.
சமீபத்தில் டில்லி சென்ற தமிழக முதல்வர் விஜய், இச்சாலையை எட்டு வழி சாலையாக மாற்ற வேண்டும் என, மத்திய அரசிடம் கோரிக்கை விடுத்தார். இந்நிலையில், இதற்கான ஆரம்ப கட்ட பணிகள் தொடங்க உள்ளன.
இது தொடர்பாக, தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணைய அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
சென்னை –- கன்னியாகுமரி சாலை, விரிவாக்க திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, செங்கல்பட்டு முதல் திண்டிவனம் வரை 68 கி.மீ., துாரத்தை, ஆறு வழி சாலையாக மாற்ற, தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் முடிவெடுத்துள்ளது.
இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட விரிவான திட்ட அறிக்கை, மத்திய அரசுக்கு ஏற்கனவே அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது, 2,500 கோடி ரூபாயில், இந்த திட்டப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. இதற்கான ஒப்புதல் விரைவில் கிடைக்கும். இப்பணிகள் தொடங்குவதற்கு முன், ஜி.எஸ்.டி., சாலையில் நடக்கும் மேம்பால பணிகள் முடிக்கப்படும்.
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செங்கல்பட்டில் இருந்து, திண்டிவனம் வரை, வாகன நெரிசல் இருப்பதால், முதல் கட்டமாக இப்பகுதி ஆறு வழி சாலையாக மாற்றப்பட உள்ளது. இப்பணி முடிந்த பின், படிப்படியாக மற்ற பகுதிகளில் விரிவுப்படுத்தப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.