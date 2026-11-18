சென்னையில் இன்று முதல் மழை; நாளை மறுநாள் கரையை கடக்கிறது அக்வான் புயல்
சென்னையில் இன்று முதல் மழை; நாளை மறுநாள் கரையை கடக்கிறது அக்வான் புயல்
ADDED : நவ 18, 2026 01:59 AM
ADDED : நவ 18, 2026 01:59 AM
சென்னை: 'வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள, 'அக்வான்' புயல், நாளை மறுநாள் ஆந்திராவில் கரையை கடக்கக்கூடும். சென்னை, திருவள்ளூரில், இன்று முதல் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது' என, வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
அதன் அறிக்கை: தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலவிய, ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், நேற்று முன்தினம் மாலை, 'அக்வான்' புயலாக வலுவடைந்தது. இது வடக்கு, வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, நேற்று தீவிர புயலாக வலுவடையும் நிலையில் இருந்தது.
அதன்பின் அக்வான் புயல், வட மேற்கு திசையில், ஆந்திரா நோக்கி நகரக்கூடும். இது மிக தீவிர புயலாக வலுவடைந்து, ஆந்திராவில் நாளை மறுநாள் அதாவது நவ., 20ல் கரையை கடக்கக்கூடும்.
சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில், சில இடங்களில், இன்று இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன், மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்கள், பிற வட கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரியில், இன்று இடி, மின்னலுடன், லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில், நாளை சில இடங்களில், இடி, மின்னலுடன் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. தமிழகத்தின் வட கடலோரப் பகுதிகளில், இன்றும், நாளையும், மணிக்கு, 50 கி.மீ., வேகத்திலும், இடையிடையே மணிக்கு, 60 கி.மீ., வேகத்திலும், சூறாவளிக்காற்று வீசக்கூடும். எனவே மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.