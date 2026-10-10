நுால் மில்லில் பெண் கொலை சத்தீஸ்கர் வாலிபருக்கு ‘ஆயுள்’
நுால் மில்லில் பெண் கொலை சத்தீஸ்கர் வாலிபருக்கு ‘ஆயுள்’
UPDATED : அக் 10, 2026 09:21 PM
ADDED : அக் 10, 2026 09:16 PM
ப.வேலுார்: நுால் மில்லில் பணிபுரிந்த துளசி பரத்வாஜ், 20, என்பவரை கொலை செய்த வழக்கில் ரூபேஷ் குமார், 21, என்பவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் ரூபேஷ் குமார். இவர், நாமக்கல் மாவட்டம், பரமத்தி அருகே, ஒரு தனியார் நுால் மில்லில், 2021ல் பணிபுரிந்தார். அதே மில்லில் பணிபுரிந்த, சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தை சேர்ந்த துளசி பரத்வாஜ் என்ற இளம்பெண்ணுடன், 2021 டிச., 25ல் ரூபேஷ் குமார் தகராறில் ஈடுபட்டார்.
இதில் ஆத்திரமடைந்த ரூபேஷ் குமார், கத்தியால் துளசி பரத்வாஜை சரமாரியாக குத்தி கொலை செய்தார். இதுகுறித்து, பரமத்தி போலீசார் வழக்கு பதிந்தனர். இந்த வழக்கு, நாமக்கல் மகிளா நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்தது.
விசாரணை முடிந்த நிலையில், ரூபேஷ் குமார் மீதான குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டதால், அவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து, மகிளா நீதிமன்ற நீதிபதி தீர்ப்பளித்தார். இதையடுத்து, ரூபேஷ் குமாரை கைது செய்த பரமத்தி போலீசார், சேலம் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.