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99 ரூபாய்க்கு சிக்கன் பிரியாணி: தமிழக சுற்றுலா வளர்ச்சிகழகத்தின் புதிய திட்டம்

99 ரூபாய்க்கு சிக்கன் பிரியாணி: தமிழக சுற்றுலா வளர்ச்சிகழகத்தின் புதிய திட்டம்

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 11:21 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 11:21 AM

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சென்னை; எரிவாயு சிலிண்டர் மற்றும் பொருட்களின் விலையேற்றம் காரணமாக தமிழகத்தில் உள்ள உணவகங்கள் உணவுப்பொருட்கள் விலை ஏற்றப்பட்டுள்ள நிலையில், தமிழக சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் (TTDC) ரூ.99 க்கு சிக்கன் பிரியாணியை அறிமுகம் செய்துள்ளது.

இது தொடர்பாக அந்த கழகத்தின் இயக்குநர் ஜெயசீலன் கூறியதாவது: TTDC உவணங்களில் 99 ரூபாய்க்கு சிக்கன் பிரியாணி அறிமுகம் செய்யப்படுகிறது. கத்தரிக்காய் கிரேவி, தயிர் வெங்காயத்துடன் இணைந்து 450 - 500 கிராம் சிக்கன் பிரியாணி வழங்கப்படும். TTDC உணவகங்களுக்கு வாடிக்கையாளர்களை ஈர்ப்பதையும், மலிவான விலையில் தரமான உணவை வழங்குவதையும் நோக்கமாக கொண்டு இந்த சலுகை திட்டம் துவக்கப்பட்டுள்ளது.

முதற்கட்டமாக, குறிப்பிட்ட TTDC உணவகங்களில் முதல்முறையாக இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. வாடிக்கையாளர்களின் வரவேற்பை பொறுத்து, மற்ற உணவங்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும். திறமையான கொள்முதல், சமையல் குறிப்புகள் மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட சமையலறை செயல்பாடுகள் ஆகியவற்றின் மூலம் தரத்தைப் பராமரித்து, செலவுகளை நிர்வகித்து வருகிறோம்.இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

முதற்கட்டமாக ஓசூர், ராணிப்பேட்டை, ஊட்டி, கோவை, கொடைக்கானல், சிதம்பரம் மற்றும் திருநெல்வேலியில் உள்ள 21 உணவகங்களில் 99 ரூபாய் பிரியாணித் திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் 4,200 பிளேட் பிரியாணி விற்பனையாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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