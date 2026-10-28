மக்காச்சோளம் விலை கடும் உயர்வு கறிக்கோழி உற்பத்தியாளர்கள் கவலை
மக்காச்சோளம் விலை கடும் உயர்வு கறிக்கோழி உற்பத்தியாளர்கள் கவலை
UPDATED : அக் 28, 2026 06:12 PM
ADDED : அக் 28, 2026 06:07 PM
UPDATED : அக் 28, 2026 06:12 PM ADDED : அக் 28, 2026 06:07 PM
பல்லடம்: மக்காச்சோளம் விலை உயர்வால், கறிக்கோழி உற்பத்திச் செலவு அதிகரிக்கும் என, பண்ணையாளர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
திருப்பூர், கோவை மாவட்டங்களில், 3,000க்கும் மேற்பட்ட பண்ணைகள் வாயிலாக வாரந்தோறும், 10 லட்சம் கறிக்கோழிகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. இவற்றின் முக்கியத் தீவனமான மக்காச்சோளம், தமிழகத்தில் போதிய அளவு கிடைக்காததால் கர்நாடகா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இருந்து கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. தற்போது மக்காச்சோளம் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவது, கோழிப் பண்ணைத் தொழிலில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கறிக்கோழி ஒருங்கிணைப்புக் குழு (பி.சி.சி.,) செயலர் சுவாதி கண்ணன் கூறியதாவது:
தென்மேற்கு பருவமழை போதிய அளவு பெய்யாததால், மக்காச்சோளம் உற்பத்தி குறைந்துள்ளது. இதனால், கடந்த மாதம் குவின்டால், 2,400 ரூபாய்க்கு விற்ற மக்காச்சோளம் தற்போது, 3,300 ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது.
இதன் காரணமாக, கறிக்கோழி உற்பத்திச் செலவு கிலோவுக்கு, 90ல் இருந்து, 115 ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது. இதனால், கறிக்கோழி விலையும் உயர வாய்ப்புள்ளது. தமிழகத்தில் மக்காச்சோளம் உற்பத்தியை அதிகரிக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இல்லையெனில், கறிக்கோழி உற்பத்தி உள்ளிட்ட மக்காச்சோளத்தைச் சார்ந்த தொழில்கள் பாதிக்கப்படும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.