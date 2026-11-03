அரசு பஸ் ஊழியர்களுக்கான தீபாவளி ‘ஸ்வீட்’ பாக்சில் முதல்வர், அமைச்சர் படம்
அரசு பஸ் ஊழியர்களுக்கான தீபாவளி ‘ஸ்வீட்’ பாக்சில் முதல்வர், அமைச்சர் படம்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 09:54 PM
சென்னை: அரசு போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ‘ஸ்வீட் பாக்ஸ்’களில், முதல்வர் விஜய் மற்றும் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் பார்த்திபன் படங்கள் ஒட்டப்பட்டு உள்ளன.
தமிழகத்தில் உள்ள எட்டு அரசு போக்குவரத்து கழகங்களில், 21,333 பஸ்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஓட்டுனர், நடத்துனர், தொழில்நுட்ப பிரிவு அலுவலர்கள் என, 1 லட்சத்து, 6,000 பேர் பணியாற்றி வருகின்றனர். ஆண்டுதோறும் தீபாவளியின்போது போனஸ் தொகையுடன், ஒவ்வொரு ஊழியருக்கும் அரை கிலோ ‘ஸ்வீட் பாக்ஸ்’ வழங்கப்படுவது வழக்கம்.
அந்த வகையில், இந்த ஆண்டுக்கான போனஸ் நேற்று முன்தினம், போக்குவரத்து ஊழியர்களின் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, நேற்று காலையில், தலா 500 கிராம் ஸ்வீட் பாக்ஸ்கள் வழங்கப்பட்டன.
ஆவின் அட்டையுடன் இருந்த பாக்சில், தீபாவளி வாழ்த்துடன், முதல்வர் விஜய் மற்றும் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் பார்த்திபன் படங்கள் ஒட்டப்பட்டிருந்தன.
இது குறித்து, அரசு போக்குவரத்து ஊழியர்கள் சிலர் கூறியதாவது:
ஒவ்வொரு ஆணடும் தீபாவளிக்கு ஸ்வீட் பாக்ஸ் கொடுப்பது வழக்கம்தான். ஆனால், அதில் ஆவின் நிறுவனம் என பெயர் மட்டுமே இருக்கும். தற்போது, முதல் முறையாக இந்த ஸ்வீட் பாக்சில், முதல்வர் மற்றும் அமைச்சரின் படமும் ஒட்டப்பட்டுள்ளது.
எப்படி பார்த்தாலும், ஒரு ஸ்டிக்கருக்கு குறைந்தபட்சம் ஐந்து ரூபாய் செலவாகி இருக்கும். கடந்த ஆட்சியாளர்களை விமர்சித்து வந்த த.வெ.க., அரசு, இந்த வீண் செலவை தவிர்த்திருக்கலாம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.