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சென்னை: கரூரில், கடந்த 2025 செப்., 27ல், விஜய் பங்கேற்ற த.வெ.க., கூட்டத்தில், நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.
அதன் ஓராண்டு நிறைவையொட்டி, கரூர் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட், மனோகரா கார்னர் ரவுன்டானா அருகே, த.வெ.க., சார்பில், அஞ்சலி நிகழ்ச்சி நேற்று நடந்தது.
இந்நிலையில், முதல்வர் விஜய் வெளியிட்ட அறிக்கை: கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 27ம் தேதி, என் வாழ்நாளிலும், நம் கரூர் சொந்தங்களின் வாழ்விலும், ஆறாத ரணமாக, வேதனையான நிகழ்வு நடந்த நாள்; சொல்ல முடியாத சோகத்தை சுமந்து நிற்கிறோம்.
நம் இதயத்தில் சுமந்த உறவுகளை இழந்து தவிக்கும் நமக்கு, ஆறுதலாகவும், ஆதரவாகவும், அரணாகவும் நாமே இருப்போம். நினைவில் வாழும் அனைத்து உறவுகளுக்கும் இதய அஞ்சலி. இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
கரூர் சம்பவத்தின் ஓராண்டு நிறைவு: முதல்வர் வேதனை
கரூர் சம்பவத்தின் ஓராண்டு நிறைவு: முதல்வர் வேதனை
ADDED : செப் 28, 2026 07:18 AM
ADDED : செப் 28, 2026 07:18 AM
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சென்னை: கரூரில், கடந்த 2025 செப்., 27ல், விஜய் பங்கேற்ற த.வெ.க., கூட்டத்தில், நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.
அதன் ஓராண்டு நிறைவையொட்டி, கரூர் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட், மனோகரா கார்னர் ரவுன்டானா அருகே, த.வெ.க., சார்பில், அஞ்சலி நிகழ்ச்சி நேற்று நடந்தது.
இந்நிலையில், முதல்வர் விஜய் வெளியிட்ட அறிக்கை: கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 27ம் தேதி, என் வாழ்நாளிலும், நம் கரூர் சொந்தங்களின் வாழ்விலும், ஆறாத ரணமாக, வேதனையான நிகழ்வு நடந்த நாள்; சொல்ல முடியாத சோகத்தை சுமந்து நிற்கிறோம்.
நம் இதயத்தில் சுமந்த உறவுகளை இழந்து தவிக்கும் நமக்கு, ஆறுதலாகவும், ஆதரவாகவும், அரணாகவும் நாமே இருப்போம். நினைவில் வாழும் அனைத்து உறவுகளுக்கும் இதய அஞ்சலி. இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.