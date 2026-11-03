மத்திய அரசுடன் இணக்கமாக முதல்வர் பா.ஜ., தமிழக பொதுச்செயலர் வரவேற்பு
மத்திய அரசுடன் இணக்கமாக முதல்வர் பா.ஜ., தமிழக பொதுச்செயலர் வரவேற்பு
UPDATED : நவ 03, 2026 01:55 AM
ADDED : நவ 03, 2026 01:55 AM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலியில் 'ஜனநாயகம் காப்போம்' என்ற தலைப்பில் நடந்த அறிவுசார் உரையாடல் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பா.ஜ., தமிழக பொதுச்செயலர் ராம சீனிவாசன், தமிழக முதல்வர் விஜய், மத்திய அரசுடன் இணக்கமாக செயல்படுவது வரவேற்கத்தக்கது, என்றார்.
அவர் அளித்த பேட்டி:
தமிழகத்தில் பா.ஜ., வளர்ச்சியை, யாராலும் தடுக்க முடியாது. வெற்றி தாமதமாகலாம்; ஆனால் தடைபடாது. தமிழக பா.ஜ., தலைவர் மாற்றம் குறித்து கட்சி தலைமை முடிவு செய்யும். தற்போதைய தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனின் செயல்பாடுகள் சிறப்பாக உள்ளன. அவரை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
அண்ணாமலையின் 'வீ த லீடர்ஸ்' அமைப்பு 50 லட்சம் உறுப்பினர்களை சேர்த்த பிறகே அரசியல் கட்சியாக பதிவு செய்யப்போவதாக கூறியுள்ளனர். தற்போது 23 லட்சம் பேர் தான், இணைந்துள்ளனர். அவர்களில் பலர், மீண்டும் பா.ஜ.,வுக்கு திரும்பியுள்ளனர்.
நடிகர் தனுஷ் கட்சி தொடங்கிய பிறகு பேசலாம். தமிழக வெற்றிக் கழகம், தனுஷ் கட்சி, 'வீ த லீடர்ஸ்' அமைப்பு ஆகியவற்றால் பா.ஜ.,வுக்கு எந்தப் பின்னடைவும் ஏற்படாது. மத்திய அரசுடன், முதல்வர் விஜய் இணக்கமாக செயல்படுவது தமிழக மக்களுக்கு நலத்திட்டங்களை கொண்டு வர உதவும். இது வரவேற்கத்தக்கது.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.