முதல்வரின் முகாம் அலுவலக வீட்டில் அமைச்சர்களுக்கு விருந்து தர ஏற்பாடு
முதல்வரின் முகாம் அலுவலக வீட்டில் அமைச்சர்களுக்கு விருந்து தர ஏற்பாடு
UPDATED : நவ 08, 2026 06:03 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:59 PM
– நமது நிருபர் –: சென்னை பசுமை வழிச்சாலையில் உள்ள அரசு வீட்டில், அமைச்சர்களுக்கு விருந்து அளிக்க முதல்வர் விஜய் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
சென்னை நீலாங்கரை மற்றும் பட்டினப்பாக்கத்தில் உள்ள தனது வீடுகளிலிருந்து. தலைமை செயலகத்திற்கு வந்து சென்ற முதல்வர் விஜய், தற்போது சென்னை அடையாறு ராஜா அண்ணாமலைபுரம் பசுமை வழிச்சாலையில் உள்ள அரசு வீட்டை புதிய முகாம் அலுவலகமாக பயன்படுத்த உள்ளார்.
அந்த வீட்டிற்கு, ‘வெற்றி இல்லம்’ என பெயரிடவும் உத்தரவிட்டுள்ளார். அத்துடன், அந்த வீட்டில் பால் காய்ச்சி, சிறப்பு பூஜை நடத்தி, பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் மற்றும் அமைச்சர்களுடன் முதல்வர் முதல்கட்ட ஆலோசனையும் நடத்தி முடித்துள்ளார்.
இந்த புதிய முகாம் அலுவலகமான அரசு வீட்டில், விரைவில் அமைச்சர்களுக்கு விருந்து அளிக்கவும், அவர் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
இதுகுறித்து த.வெ.க., நிர்வாகிகள் கூறியதாவது:
அமைச்சர்கள் அனைவரையும் முகாம் அலுவலகத்திற்கு வரவழைத்து, அங்கு விருந்து அளித்து, அரசின் நிர்வாக நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைக்க முதல்வர் விஜய் திட்டமிட்டுள்ளார்.
அத்துடன், ஆட்சியின் செயல்பாடுகள் குறித்து அமைச்சர்களுடன் கருத்துகளை பரிமாறவும் தீர்மானித்துள்ளார். தீபாவளிக்கு முன், அமைச்சர்கள் பலரின் செயல்பாடுகளை முதல்வர் விஜய் பாராட்டினார்.
ஒரு சில அமைச்சர்களின் செயல்பாடுகளில் குறைகள் இருப்பதை சுட்டிக்காட்டி, அவற்றை நிவர்த்தி செய்து, மக்களிடம் நல்ல பெயர் எடுக்கும் வகையில் பணியாற்ற வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
விரைவில் நடைபெற உள்ள ஐந்து சட்டசபை தொகுதிகளின் இடைத்தேர்தல் மற்றும் அடுத்த ஆண்டு நடக்க உள்ள உள்ளாட்சி தேர்தலில், 100 சதவீதம் வெற்றியை ஈட்டும் வகையில், கட்சியிலும் அரசு நிர்வாகத்திலும் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் என்றும் முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இவ்வாறு த.வெ.க., நிர்வாகிகள் கூறினர்.