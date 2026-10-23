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பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவரின், 119வது ஜெயந்தி மற்றும், 64வது குருபூஜை விழா வரும், 28 முதல், 30ம் தேதி வரை நடக்கிறது.
இந்த ஜெயந்தி விழாவில் பங்கேற்க, முதல்வர் விஜய், ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி அருகேயுள்ள பசும்பொன் வரவுள்ளார். இதனால், பசும்பொன்னில் அமைக்கப்படும் ஹெலிபேட்டில் இருந்து நினைவிடம் வரை இரும்பு தடுப்புவேலிகள் அமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது.
முதல்வர் வருகை எதிரொலி தடுப்பு வேலிகள் அமைப்பு
முதல்வர் வருகை எதிரொலி தடுப்பு வேலிகள் அமைப்பு
UPDATED : அக் 23, 2026 07:17 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:14 PM
UPDATED : அக் 23, 2026 07:17 PM ADDED : அக் 23, 2026 07:14 PM
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பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவரின், 119வது ஜெயந்தி மற்றும், 64வது குருபூஜை விழா வரும், 28 முதல், 30ம் தேதி வரை நடக்கிறது.
இந்த ஜெயந்தி விழாவில் பங்கேற்க, முதல்வர் விஜய், ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி அருகேயுள்ள பசும்பொன் வரவுள்ளார். இதனால், பசும்பொன்னில் அமைக்கப்படும் ஹெலிபேட்டில் இருந்து நினைவிடம் வரை இரும்பு தடுப்புவேலிகள் அமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது.